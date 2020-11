per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland hat am Freitag die Grenze von einer Million überschritten. Statistisch gesehen werden davon wohl ein Prozent schwer erkranken und auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Das wären 10.000 Patienten. Mehrere Kliniken im Norden von Rheinland-Pfalz fordern jetzt wieder mehr Unterstützung vom Bund, um das stemmen zu können.

Die Kliniken wollen möglichst viele Corona-Patienten behandeln können, wenn es nötig ist. Dafür müssen sie Betten freihalten. Mit freien Betten verdienen die Krankenhäuser aber kein Geld. Deshalb hat ihnen der Bund in der ersten Phase der Pandemie diesen Ausfall mit der so genannten Freihaltepauschale gezahlt. Die gibt es nun im aktuellen Lockdown aber nicht mehr. Die Krankenhäuser fordern jetzt, die Pauschale wieder einzuführen.

Krankenhäuser: Betten für Corona-Patienten freihalten

Zwar könne man noch alle Corona-Patienten behandeln, heißt es z.B. vom DRK Krankenhaus Altenkirchen-Hachenburg. Aber das könne sich täglich ändern. Ähnlich sehen das auch das Evangelische Krankenhaus Dierdorf/Selters oder das St. Nikolaus-Stiftshospital in Andernach. Schon vor einer Woche haben Chefärzte am Katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur gefordert, wieder mehr Betten samt Personal für Corona-Patienten freizuhalten.

Planbare Operationen könnten sich anhäufen

In einigen Kliniken sieht man das anders. Wenn planbare Operationen ausfallen, um Platz für Corona-Patienten zu schaffen, schiebt man diese Operationen auf Dauer vor sich her. Unter Umständen werden Patienten nicht behandelt, denen man später dann nicht mehr helfen kann. Oder es sammeln sich zu viele Operationen auf einmal an. Deshalb versuchen die Kliniken derzeit noch alle Patienten zu behandeln.

Den größeren Kliniken fällt das leichter. Die Krankenhäuser der Marienhaus Gruppe z.B. können ihre Patienten untereinander verteilen. Da entscheide man jeden Tag neu, wie man das am besten handhabt, sagte ein Sprecher. Operationen müssen derzeit also noch nicht verschoben werden. Das könne in zwei Wochen aber schon anders aussehen, wenn die Zahlen weiter steigen.

Finanzielle Hilfe vom Bund in Aussicht

Einige Krankenhäuser sollen nun doch finanzielle Hilfen erhalten. Vor wenigen Tagen hat der Bund die Finanzierung der Krankenhäuser neu geregelt. Allerdings gingen dabei die kleineren Krankenhäuser leer aus, weil sie nicht alle Bereiche der medizinischen Versorgung abdecken, kritisiert die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz. Das betrifft viele Kliniken im Norden des Landes. Aber es könnte sein, dass sich das ändert. Beim Corona-Gipfel am Mittwoch wurde angekündigt, dass sich der Bund nochmal damit beschäftigen werde.