Das Krankenhaus in Selters im Westerwald nimmt derzeit keine neuen Patienten mehr auf. Hintergrund ist, dass nach Angaben des Krankenhauses derzeit einige Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert sind und nicht arbeiten können. Die Belastung für die Mitarbeiter im Krankenhaus sei sehr hoch. Denn neben den Infizierten seien auch weitere Mitarbeiter vorsorglich in Quarantäne. Wie das Krankenhaus mitteilt, werden die Mitarbeiter jeden Tag auf Corona getestet. Derzeit seien bereits rund 2.000 Tests gemacht worden. Aktuell würden im Krankenhaus in Selters sieben Corona-Patienten behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Zum Krankenhausverbund gehört auch das Krankenhaus in Dierdorf. Das sei derzeit komplett coronafrei. Patienten mit Beschwerden könnten sich dort ohne Angst vor einer Ansteckung behandeln lassen, so das Krankenhaus.