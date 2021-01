Bürgermeister aus dem Westerwald fordern vom Land, die kommenden Wahlen als reine Briefwahl zu organisieren. Auch Wahlhelfer befürchten, dass das Risiko, sich im Wahllokal mit dem Coronavirus anzustecken, zu hoch sein könnte.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur, Ulrich Richter-Hopprich (CDU), geht nach eigener Aussage nicht davon aus, dass bis zur Wahl am 14. März mit einer ausreichenden Immunität der Bevölkerung zu rechnen ist.

Gemeinsam mit seinem Kollegen aus der Verbandsgemeinde Wirges hat sich Richter-Hopprich deshalb mit einem Brief an den Landeswahlleiter gewandt und eine reine Briefwahl gefordert. Neben den Landtagswahlen werden an dem Tag im Westerwaldkreis in einigen Orten auch neue Bürgermeister gewählt.

"Es kann doch nicht sein, dass ich seit Monaten gepredigt bekomme, ich soll Kontakte vermeiden. Und dann wird zu so einem Happening eingeladen." Ingo Hoschkara, Wahlhelfer

Unverständnis und Sorge bei den Wahlhelfern

Unverständnis und Sorge gibt es allerdings nicht nur bei den Verantwortlichen, sondern auch bei den freiwilligen Wahlhelfern. Ingo Hoschkara aus Dernbach im Westerwald ist seit fast 20 Jahren Wahlhelfer und sagt, er habe die Aufgabe immer sehr ernst genommen. Bei der kommenden Wahl möchte er aber nicht helfen, wenn die Wahl wie bisher geplant auch im Wahllokal stattfinden wird: "Wenn ich die Kontakte an dem Tag zusammenzähle, sind das wahrscheinlich mehr, als ich im letzten halben Jahr hatte. Und da sag ich: Das kommt für mich nicht in Frage. Es kann doch nicht sein, dass ich seit Monaten gepredigt bekomme, ich soll Kontakte vermeiden. Und dann wird zu so einem Happening eingeladen, wo jeder in die Turnhalle gehen und sein Kreuz machen soll. Ich kann mir nicht erklären, warum das so passieren sollte."

So funktioniert das Wahlsystem bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

Corona-Risiko: Stimmabgabe im Wahllokal für viele unmöglich

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wirges, Michael Ortseifen (CDU), geht ebenfalls davon aus, dass die Stimmabgabe im Wahllokal für einen Teil der Bevölkerung unmöglich sein wird. Denn auch er glaubt, dass das Infektionsrisiko zu hoch sein wird.

Ortseifen betont außerdem, dass vermutlich deutlich weniger Wahlhelfer zur Verfügung stünden, sollte die Wahl im Wahllokal stattfinden. "Wir wissen aus den Gemeinderäten über die Ortsbürgermeister, dass einige ein schlechtes Gefühl dabei haben - weil es nicht ohne eine gewisse Gefährdung geht. Und wenn wir vom mutierten Virus sprechen, dann ist das Risiko noch höher. Und das kann ich verstehen."

Bringt reine Briefwahl höhere Wahlbeteiligung?

Was Michael Ortseifen aber nicht versteht ist, dass der Landeswahlleiter die Wahl noch nicht zur reinen Briefwahl erklärt hat. "Der positive Effekt könnte ja auch sein, wenn einer seine Wahlunterlagen direkt zuhause hat - ohne vorher etwas ausfüllen zu müssen - dass wir dann am Ende sogar eine höhere Wahlbeteiligung haben."

Briefwahlbedarf für den Notfall abgedeckt

Der Landeswahlleiter Marcel Hürter hatte Mitte Januar mitgeteilt, dass die Landtagswahl am 14. März 2021 notfalls auch ausschließlich als Briefwahl organisiert werden könne, falls die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz zu sehr steige. Derzeit lasse man vorsorglich 3,2 Millionen Briefwahlumschläge drucken. Damit sei im Extremfall ein 100-prozentiger Briefwahlbedarf abgedeckt.

Auch ohne einen Extremfall rechnet Hürter nach eigenen Worten angesichts des hochansteckenden Coronavirus mit "einem deutlichen Anstieg" des Anteils der Briefwähler im Vergleich zur Landtagswahl 2016. Damals erreichte diese Quote schon 30,6 Prozent.