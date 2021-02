Die kleineren Krankenhäuser im Norden von Rheinland-Pfalz erhalten in diesen Tagen erstmals Corona-Impfstoff um ihr medizinisches Personal zu impfen. Zunächst waren größere Schwerpunktkliniken wie das Gemeinschaftsklinikum und das Katholische Klinikum in Koblenz mit Impfstoff versorgt worden. In den kleineren Krankenhäusern wie der Paracelsus-Klinik in Bad Ems und dem DRK-Krankenhaus in Neuwied werde der Impfstoff bald erwartet. Im St. Elisabeth Krankenhaus in Lahnstein soll er schon diese Woche eintreffen, sagte eine Sprecherin dem SWR. Die Marienhaus-Gruppe mit ihren Kliniken in Adenau, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bendorf, Neuwied und Waldbreitbach hatte sich vergangene Woche in einem Brandbrief an das Land beschwert, weil sie noch keinen Impfstoff erhalten habe. Außerdem lehnt die Marienhaus-Gruppe genau wie die Viasalus-Gruppe mit ihren Kliniken in Dernbach und Zell an der Mosel den teils umstrittenen Impfstoff der Firma Astrazeneca wegen seiner vermeintlich geringeren Wirksamkeit ab.