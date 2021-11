Mehrere große Impfaktionen im nördlichen Rheinland-Pfalz

Im Norden von Rheinland-Pfalz laufen in den kommenden Tagen einige Sonder-Impfaktionen. Bei den Stadtwerken Neuwied werden am Wochenende Erstimpfungen mit AstraZeneca angeboten - für alle Erwachsenen ab 18 Jahren. Termine werden am Freitag vergeben. Am kommenden Mittwoch und Sonntag bietet die Stadt Neuwied Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson an. Am Mittwoch wird im Nebengebäude der Fatih-Moschee geimpft, am Sonntag in der Turnhalle der Raiffeisenschule. Eine Anmeldung ist laut Stadt nicht erforderlich. Im Impfzentrum in Lahnstein können am Montag nach Angaben der Kreisverwaltung 600 Menschen ab 18 Jahren eine Erstimpfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff bekommen. In Koblenz läuft die einwöchige Impfaktion an der Hochschule noch bis Mittwoch. Dort sind nach Angaben der Verwaltung noch etwa 4.000 Dosen des Biontech-Impfstoffs vorrätig.