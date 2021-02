per Mail teilen

Forscher aus Hannover schlagen vor, bei Großveranstaltungen den Einsatz von Spürhunde zu testen, die das Corona-Virus erschnüffeln können. Die Wissenschaftler der Tierärztlichen Hochschule haben Diensthunde der Bundeswehr aus Ulmen darauf trainiert, auch aktive Corona-Viren zu erkennen. Nach Angaben der Forscher aus Hannover können die Diensthunde der Bundeswehr aus Ulmen anhand von Speichelproben erkennen, ob ein Mensch mit dem Corona-Virus infiziert ist. Dabei lägen sie in 94 Prozent der Fälle richtig. Die Wissenschaftler schlagen deshalb vor, noch mehr Spürhunde auszubilden, die das Corona-Virus erschnüffeln können. Die Tiere könnten dann etwa bei Großveranstaltungen am Eingang eingesetzt werden. Das Team möchte vier Szenarien mit unterschiedlichen Bedingungen testen und wissenschaftlich auswerten. Möglicherweise könne der Einsatz der Corona-Schnüffel-Hunde ein Schritt zurück in Richtung Normalität sein, heißt es.