An der Bundeswehr-Hundeschule in Ulmen in der Eifel haben einige Hunde in kurzer Zeit gelernt, das Coronavirus zu erschnüffeln. Nach Angaben der Bundeswehr konnten sie nach nur einer Woche Training den Speichel von Menschen die mit dem Coronavirus infiziert sind zuverlässig erkennen.

Dauer 0:57 min Hunde erschnüffeln Corona-Infektion An der Bundeswehr-Hundeschule in Ulmen in der Eifel haben einige Hunde in kurzer Zeit gelernt, das Coronavirus zu erschnüffeln. Nach Angaben der Bundeswehr konnten sie nach nur einer Woche Training den Speichel von Menschen die mit dem Coronavirus infiziert sind zuverlässig erkennen.