Koblenzer Studierende kehren in den Hörsaal zurück

An der Uni Koblenz und den Hochschulen im Norden von Rheinland-Pfalz beginnt heute die Vorlesungszeit. Die Studierenden sollen nun wieder vermehrt in die Hörsäle zurückkehren.

Entscheidend bleibe die 3-G-Regel, teilten die Uni und die Hochschule Koblenz dem SWR mit. Wenn die Studierenden nicht geimpft seien, bräuchten sie entweder einen Genesenenbescheid oder einen tagesaktuellen negativen Coronatest. Nur so könne so viel Präsenzlehre wie möglich angeboten werden.

Hierfür stellen die Hochschulen teilweise Testangebote auf dem Campus zur Verfügung. In den Hörsälen soll die Personenzahl außerdem begrenzt werden. In den Hochschul-Gebäuden gelte ein Abstand von 1,5 Metern. Außerdem müsse eine medizinische Gesichtsmaske oder eine FFP2-Maske getragen werden.

Petition gegen Klausuren im Hörsaal an der Uni Koblenz

Umfrage: Die meisten Studierenden geimpft

Bei einer Umfrage des Allgemeinen Studierendenausschusses (AstA) Koblenz gaben 90 Prozent der Studierenden an, gegen Corona geimpft zu sein. Allerdings nahmen nur 20 Prozent der Studierenden an der Umfrage teil.

An der WHU in Vallendar läuft das Semester bereits seit Anfang Oktober. Hier setzt man auf ein hybrides Konzept, bei dem die Studierenden zwischen Präsenz und Online-Lehre wählen können.

Zwei Drittel in Präsenz an der Uni Koblenz

An der Uni Koblenz sollen etwa zwei Drittel aller Veranstaltungen in Präsenz stattfinden. Etwa ein Drittel ist vollständig digital geplant. Veranstaltungen, bei denen die Anwesenheit der Studierenden notwendig ist sollen immer in Präsenz stattfinden. Dazu zählen etwa Laborübungen oder Veranstaltungen in den Bereichen Sport, Kunst und Darstellendes Spiel.

Uni Koblenz arbeitet mit App für Check-in

Die Uni stellt nach eigenen Angaben außerdem eine Web-App bereit, die den einfachen Check-in für alle Präsenzveranstaltungen ermöglicht. Alle Teilnehmenden müssen sich laut Uni an einer Veranstaltung vor Ort anmelden. Das gelte sowohl für Mitglieder der Universität, als auch für Studierende und Gäste.

In der App würden der Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung angegeben. In einigen Räumen können auch die Sitzplätze registriert werden. Wird später eine COVID-19-Infektion gemeldet, können Listen aller Teilnehmenden erstellt und Kontakte schnell nachverfolgt werden.