An der Realschule in Kobern-Gondorf im Kreis Mayen-Koblenz ist eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet worden und steht jetzt unter Quarantäne. Das hat das Gesundheitsamt des Kreises mitgeteilt. Insgesamt seien 40 Schüler aus zwei Klassen als Kontaktpersonen ermittelt worden, die nun zu Hause bleiben und nicht in die Schule kommen sollen. Betroffen seien noch einige andere Lehrer der Schule in Kobern-Gondorf, wie viele teilte die Kreisverwaltung nicht mit.