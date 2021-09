Coronafälle auch in Schulen und Kitas im Norden von RLP

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz nimmt die Zahl der Corona-Fälle in Schulen und Kitas zu. Landesweit sind es nach Angaben der Aufsichts-und Dienstleistungsdirektion, kurz ADD, derzeit etwa 1.500 Infektionsfälle. In allen Kreisen im Norden von Rheinland-Pfalz hat es nach Angaben der jeweiligen Kreisverwaltungen seit dem Schulstart vor einer Woche Corona- Fälle in Schulen und Kitas gegeben. In Koblenz waren es demnach beispielsweise bislang 18 Fälle in Schulen, 95 Schüler und Schülerinnen seien deshalb aktuell in Quarantäne. Im Kreis Neuwied sind nach Angaben eines Sprechers mehr als 20 Schulklassen betroffen - quer durch alle Schulformen. Bislang würden aber meist nur die direkten Sitznachbarn der infizierten Schüler in Quarantäne geschickt. So handhabt es auch der Rhein-Lahn-Kreis. Im Rhein-Hunsrück- und im Westerwaldkreis sind den Angaben zufolge aktuell jeweils sechs Schulen und Kitas betroffen.