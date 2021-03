Im Kreis Altenkirchen gibt es ab Donnerstag weitere Einschränkungen für die Bevölkerung. Der Präsenzunterricht an Grundschulen soll eingestellt werden und zum Teil auch an den Förderschulen.

In den fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen, wo der Präsenzunterricht am 8. März wieder beginnen sollte, werde er ebenfalls ausgesetzt. Die Notbetreuung an den allgemeinbildenden Schulen und in den Kindertagesstätten läuft nach Angaben des Kreises weiter, ebenso die Prüfungen an den Berufsschulen.

Ausgangssperre und Maskenpflicht werden eingeführt

Wie der Kreis mitteilt, gilt ab Donnerstag außerdem eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr. Diese Regelung gelte auch für gewerbliche Abhol-, Bring- und Lieferdienste. Während der Ausgangssperre sei auch der Aufenthalt für Menschen, die nicht im Kreis sesshaft sind, untersagt.

Zudem soll es eine Maskenpflicht in markierten Bereichen der Fußgängerzonen in der Zeit von 5 Uhr bis 21 Uhr geben. Besuchszeiten etwa für Pflegeeinrichtungen sollen ebenfalls eingeschränkt werden. Nach Angaben des Kreises gilt die Allgemeinverfügung bis einschließlich 12. März.

Inzidenzwert zuletzt stark angestiegen

Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz lag der Inzidenzwert im Kreis Altenkirchen zuletzt bei 114,1. Landesweit liege der Wert aktuell bei 49,1. Nach Angaben eines Sprechers des Kreises Altenkirchen sind Einrichtungen, wie die Kindertagesstätten in Horhausen und Wissen, das Krankenhaus in Kirchen und die Westerwald-Werkstätten der Lebenshilfe betroffen.

Insgesamt sei das Infektionsgeschehen aber eher diffus und nicht regional eingrenzbar. Außerdem breite sich die ansteckendere britische Corona-Mutation immer weiter aus. Der Landrat beobachte die Entwicklung mit Sorge und appelliere an die Menschen im Kreis Kontakte zu meiden und die Abstandsregeln einzuhalten, heißt es.