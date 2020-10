Wegen steigender Corona-Fallzahlen und drohenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens startet das SWR Studio Koblenz einen Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz. Hier finden sie die neuesten Entwicklungen rund um das Coronavirus in der Region.

Freitag (23.Oktober)

+++ Landrat Hallerbach fordert besonnenes Verhalten +++

16:20 Uhr

Der Landrat des Kreises Neuwied Achim Hallerbach appelliert, dass besonnenes und solidarisches Handeln gefordert sei. Es gebe nun weitere Corona-Einschränkungen, die ab Samstag in Kraft treten. So dürfen private Veranstaltungen wie Hochzeiten nur noch mit maximal 25 Menschen durchgeführt werden. Unter anderem sind auch Flohmärkte untersagt. Allerdings bleibe der Kontaktsport weiter erlaubt. Die Maskenpflicht in den Schulen bleibt bestehen und gilt auch für die ERwachsenenbildung und der beruflichen Weiterbildung.

+++ Kindergarten in Singhofen geschlossen +++

16:15 Uhr

Der Kindergarten in Singhofen ist bis einschließlich Montag geschlossen. Hintergrund ist, dass sich ein Kind mit dem Corona-Virus infiziert hat. Nach Angaben der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises befinden sich 26 Menschen in Quarantäne.

+++ Drive-In für Bad Emser Fieberambulanz +++

10:36

In Bad Ems hat das Technische Hilfswerk gemeinsam mit dem Rhein-Lahn-Kreis einen Drive-In für die Fieberambulanz eingerichtet. Der Kreis möchte aufgrund der steigenden Corona-Zahlen die Testkapazitäten erhöhen. In der Kreisstadt würden derzeit täglich 70 Corona-Tests durchgeführt. Nach Angaben der Kreisverwaltung haben die Fieberambulanzen in Gemmerich und Diez ähnlich viele Tests täglich. Seit Beginn der Corona-Lage wurden im Kreis insgesamt 10.304 Menschen auf das Virus getestet.

+++ Neue Besuchsregeln in allen Koblenzer Krankenhäusern +++

10:20 Uhr

Alle Kliniken in Koblenz verschärfen wegen der steigenden Corona-Zahlen ihre Besuchsregelungen. Das haben das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, das Bundeswehrzentralkrankenhaus und das katholische Klinikum Koblenz-Montabaur gemeinsam mitgeteilt. Nach Angaben der Kliniken machen die deutlich steigenden Corona-Zahlen die Verschärfung der Besuchszeiten erforderlich. Das sei eine schwere Entscheidung gewesen, heißt es. Denn es helfe den Patienten, schneller gesund zu werden, wenn sie regelmäßig Besuch bekämen. Allerdings sei die Stadt Koblenz jetzt in die zweithöchste Warnstufe Orange gerutscht, so die drei Kliniken. So erhöhe sich auch das Infektionsrisiko für Mitarbeiter und Patienten deutlich. Deshalb werden die Koblenzer Kliniken die Besuchsmöglichkeiten deutlich einschränken. Ausnahmen sollen aber für frisch gebackene Väter gelten und für die Familien von Patienten, deren Zustand sich massiv verschlechtert. Besucher sollen sich auf der jeweiligen Internetseite der Klinik über den aktuellen Stand der Besuchsmöglichkeiten informieren. Koblenz hatte gemäß dem Robert-Koch-Institut am 21. Oktober eine 7-Tage Inzidenzrate von 30,7 Coronafällen auf 100.000 Einwohnern.

+++ Verbandsgemeinde Loreley sagt Veranstaltung ab +++

9:45 Uhr

Die Verbandsgemeinde Loreley hat eine Veranstaltung am kommenden Montag zur zukünftigen "Wasserstrategie 2040" der Kommune wegen der steigenden Corona-Zahlen abgesagt. Es habe nur wenige Anmeldungen gegeben, so die Verbandsgemeinde. Das Treffen sollte im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Zukunftsgespräche" stattfinden. Hintergrund seien die großen Trockenperioden im Sommer.

Donnerstag (22.Oktober)

+++ Covid-19 Erkrankte im Krankenhaus +++

12:13 Uhr

Nach Angaben der Stadt Koblenz werden derzeit in den Koblenzer Krankenhäusern 22 Personen behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind. Das sind neun Personen mehr im Vergleich zur letzten Meldung der Stadt vom 21. Oktober.

+++ Räumlichkeiten für Corona-Teststation Kreis Cochem gefunden +++

11:44 Uhr

In Räumen des Freibades in Ellenz-Poltersdorf soll eine neue Corona-Teststation für den Kreis Cochem-Zell entstehen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, hatten verschiedene Ärzte und Vertreter von Kreis und Verbandsgemeinde die Räume besichtigt und für geeignet befunden. Jetzt sollen sich die niedergelassenen Ärzte abstimmen, ob und wie sie die Testungen dort durchführen können, um ihre eigenen Praxen zu entlasten. Die Corona-Teststation soll den Angaben zufolge noch in dieser Woche ausgestattet werden.

+++ Corona-Einschränkungen im Kreis Cochem-Zell in Kraft getreten +++

8:00 Uhr

Im Kreis Cochem-Zell gilt seit Mitternacht eine neue Verordnung mit schärferen Corona-Auflagen. Deshalb müssen die Menschen in der Innenstadt von Cochem von Donnerstag an eine Mund-Nasenbedeckung tragen. Das gleiche gilt für die Hängeseilbrücke Geierley und die Anleger für die Hotelschifffahrt in Cochem. Der Mundschutz muss in der Zeit von 7:00 bis 19:00 Uhr getragen werden. Laut Kreisverwaltung dürfen an privaten Feiern ab sofort höchstens 25 Menschen teilnehmen. Öffentliche Veranstaltungen dürfen etwas größer sein. In geschlossenen Räumen sind maximal 75 Teilnehmer möglich, auf Außengeländen dürfen sich maximal 250 Menschen zusammen aufhalten.

+++ Kreise Neuwied und Altenkirchen verschärfen Corona-Auflagen

7:30 Uhr

Die Kreise Altenkirchen und Neuwied verschärfen in den kommenden Tagen die Auflagen für die Bürger, weil die Corona-Infektion weiter steigen. Im Kreis Altenkirchen konzentrieren sich diese Auflagen nach Angaben der Verwaltung aber auf 27 Orte in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Dazu gehören etwa Fluterschen, Hilgenroth, Busenhausen und Neitersen. Dort werden von Freitag an beispielsweise Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern auf 25 Teilnehmer begrenzt. Auch im Kreis Neuwied wird die Zahl der Gäste bei öffentlichen Veranstaltungen und privaten Feiern deutlich eingeschränkt – und zwar von Samstag an. Außerdem sind ab dann auch Flohmärkte im Kreis Neuwied verboten. Die neuen Auflagen sollen bis Anfang November gelten. Nach Angaben des Kreises Neuwied werden Polizei und Ordnungsämter am Wochenende kontrollieren, ob die verschärften Auflagen eingehalten werden.

Mittwoch (21.Oktober)

+++ Task-Force berät über Corona-Warnstufe Rot +++

9:10 Uhr

Die Kreise Altenkirchen, Neuwied und Cochem-Zell beraten heute mit der Task Force des Landes über die aktuelle Corona-Lage und eine mögliche Verschärfung von Auflagen. Derzeit gilt im Kreis Altenkirchen und im Kreis Cochem Zell die Warnstufe Rot; der Kreis Neuwied wurde gestern wieder von Rot auf Orange zurückgestuft. Im Kreis Altenkirchen gibt es noch keine neuen Einschränkungen für die Bürger. Die meisten der neuen Corona-Infektionen ließen sich immer noch auf eine große Hochzeit in einer Baptisten-Freikirche zurückführen, teilte der Kreis Altenkirchen mit. Das Infektionsgeschehen sei aufgrund dieses Hotspots gut einzugrenzen. Allerdings zieht er weitere Kreise: Inzwischen sind den Angaben zufolge im Finanzamt in Altenkirchen, in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und im DRK-Krankenhaus Corona-Infektionen bei einzelnen Mitarbeitern festgestellt worden. In Weyerbusch wurden in einer Kita zwei Gruppen vorsorglich geschlossen worden.

+++ Corona-Warnstufe Rot im Kreis Cochem-Zell +++

7:40 Uhr

Im Kreis Cochem-Zell gilt wegen steigender Corona-Zahlen jetzt die Warnstufe Rot. Ab Donnerstag gibt es deshalb strengere Auflagen für die Bürger - etwa eine Beschränkung der Gästezahlen bei gewerblichen Veranstaltungen und privaten Feiern. In den vergangenen Tagen sind die Corona-Fälle im Kreis Cochem-Zell so gestiegen, dass der wichtige Inzidenzwert jetzt über 50 liegt. Zusammen mit der Task Force des Landes wurde deshalb beschlossen, dass von morgen an eine Maskenpflicht für die Cochemer Innenstadt gelten wird, für die Anleger von Personenschiffen und für den Wartebereich der Hängeseilbrücke Geierlay zwischen Mörsdorf und Sosberg. Diese Maskenpflicht wird von den Ordnungsbehörden kontrolliert, heißt es in der entsprechenden Verfügung des Kreises.

Dienstag (20. Oktober)

+++ Neue Fallzahlen im Kreis Neuwied +++

16:50 Uhr

Die Summe der Fallzahlen ist im Kreis Neuwied auf 672 angestiegen. Das teilte der Krisenstab am Nachmittag mit. Der aktuelle Inzidenzwert liegt demnach gemäß Berechnung des Landesuntersuchungsamtes RLP bei 46. Damit liegt der Kreis Neuwied wieder in der Warnstufe Orange. Die regionale Task-Force werde dennoch zeitnah das aktuelle Infektionsgeschehen nochmals bewerten und über mögliche individuelle Maßnahmen beraten.

+++ ICE-Tunnelübung verschoben +++

15:05 Uhr

Die für den 24. Oktober 2020 geplante ICE-Tunnelübung im Kreis Neuwied ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation auf das Jahr 2021 verschoben. Das teilt der Krisenstab des Kreises mit.

+++ Landrat Enders lässt Quarantäne überprüfen +++

11:20 Uhr

Das Ordnungsamt des Kreises Altenkirchen soll von Dienstag an kontrollieren, ob die Corona-Infizierten im Kreis die angeordnete häusliche Quarantäne auch einhalten. Das hat der Landrat am Montag angekündigt. Nach aktuellem Stand sind im Kreisgebiet derzeit 114 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert- darunter mehr als 90 Gäste einer großen Hochzeitsfeier. Trotzdem werde es vorerst keine weiteren Einschränkungen für die Bewohner des Kreises Altenkirchen geben, sagte Landrat Peter Enders SWR4. Wegen der vielen Neu-Infektionen gilt im Kreis Altenkirchen zurzeit die Corona-Warnstufe rot. Am Mittwoch wollen sich die Verantwortlichen des Kreises zum nächsten Mal treffen und das weitere Vorgehen beraten.

Montag (19.Oktober)

+++ Kreis Neuwied hat Warnstufe Rot +++

15:11 Uhr

Die Summe der Fallzahlen ist im Kreis Neuwied auf 662 angestiegen, das teilt der Krisenstab des Kreises mit. Der aktuelle Inzidenzwert liegt demach gemäß Berechnung des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz bei 54. Damit liegt der Kreis Neuwied in der Warnstufe Rot und gilt als Risikogebiet. Dies regionale Task-Force wird zeitnah das aktuelle Infektionsgeschehen bewerten und über mögliche individuelle Maßnahmen beraten.

+++ Erstmal keine verschärften Corona-Maßnahmen in Altenkirchen +++

14:45



Der Kreis Altenkirchen verschärft momentan die Corona-Auflagen für die Bürger noch nicht, obwohl seit dem Wochenende die Warnstufe Rot gilt. Aktuell gibt es im Kreis 114 Corona-Fälle, der Großteil der Menschen hat sich bei einer großen Hochzeit angesteckt. Die Hochzeitsgäste gehören den Angaben zufolge zu einer Baptistengemeinde. Sie hätten zwar untereinander viel Kontakt gehabt, dafür aber wenig außerhalb ihrer Glaubensgemeinschaft. Deshalb seien laut dem Krisenstab des Kreises keine verschärften Hygienemaßnahmen für den gesamten Landkreis nötig. Am Mittwoch soll der Krisenstab zum zweiten Mal zusammenkommen. Wenn die Fallzahlen bis dahin noch einmal stark angestiegen sind, könnten doch noch härtere Einschränkungen kommen, zum Beispiel eine ausgeweitete Maskenpflicht oder eine Kontaktbeschränkung auf bis zu fünf Personen.

+++ Coronatests im Kreis Altenkirchen gehen voran +++

10:00 Uhr

Nach einer großen Hochzeit im Kreis Altenkirchen mit 250 Gästen laufen weiter Coronatests. Die Hochzeitsfeier fand an drei aufeinander folgenden Tagen statt. Bislang wurden nach Angaben der Kreisverwaltung Altenkirchen etwa 80 von 150 aus dem Kreis Altenkirchen positiv getestet. Im Lauf des Tages sollen weitere Testergebnisse bekannt gegeben werden. Die Corona-Schutzmaßnahmen im Kreis sollen erstmal nicht verschärft werden, weil es keinen klaren Hotspot gibt. Die Gäste kamen außerdem aus dem Kreis Neuwied und dem Westerwaldkreis und werden dort kontaktiert und getestet.

+++ Zahl der Corona-Infizierten im Norden von RLP steigt weiter +++

6:00 Uhr

Im Kreis Mayen Koblenz gilt seit Samstag die Corona-Warnstufe Orange. In den sieben Tagen zuvor waren mehr als 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert worden. Das Kreisgesundheitsamt verzeichnet auch für Stadt Koblenz steigende Fallzahlen. Die Behörden rufen die Bevölkerung auf, sich strikt an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Vor allem bei privaten Treffen und am Arbeitsplatz sei es in den vergangenen Tagen zu Corona-Übertragungen gekommen. Der Kreis Altenkirchen hat am Freitagabend die Corona-Warnstufe Rot erreicht. Dort erwarten die Behörden heute weitere Ergebnisse zu den aktuellen Corona-Fallzahlen. Sie rechnen damit, dass die Zahl noch deutlich steigt. Der Kreis Neuwied gilt bereits seit vergangener Woche als Corona-Risikogebiet. Dort erwarten die Behörden heute ebenfalls neue Fallzahlen.