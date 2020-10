Wegen steigender Corona-Fallzahlen und neuen Einschränkungen des öffentlichen Lebens startet das SWR Studio Koblenz einen Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz. Hier finden sie die neuesten Entwicklungen rund um das Coronavirus in der Region.

Mittwoch (28. Oktober)

+++ Hotel- und Gaststättenverband warnt vor neuem Lockdown +++

15:40 Uhr

Die Hoteliers und Gaststättenbetreiber im Norden von Rheinland-Pfalz sorgen sich vor einem neuen Lockdown. Hans-Joachim Mehlhorn, der Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Koblenz, warnt davor, die Gastronomie komplett herunterzufahren. Die größte Gefahr sei, dass bei einem Lockdown viele Hotels und Lokale den Winter nicht überstehen und schließen müssten: "Wir hoffen natürlich für Rheinland-Pfalz, dass zumindest was das Restaurant-Geschehen anbelangt, unsere Landesregierung weitblickend ist und sagt, die 'Restaurants können weiterhin ihre Gäste bewirten'. Wir haben ja im Sommer bewiesen, dass das geht." Restaurants zu schließen, hält der Dehoga-Kreisvorsitzende für den falschen Weg. Das führe nur dazu, dass Menschen mehr im Privaten feiern, sagte Mehlhorn im SWR-Interview.

+++ Der Fußballverband Rheinland setzt kompletten Spielbetrieb aus +++

9:20 Uhr

Der Fußballverband Rheinland hat wegen der steigenden Corona-Zahlen den Spielbetrieb unterbrochen. Nach Angaben des Verbandes mit Sitz in Koblenz finden von Donnerstag an keine Fußballspiele mehr im Amateurbereich statt. Die Regelung betrifft alle Spielklassen und Pokalwettbewerbe der Herren, der Frauen und der Jugend. Die Regelung gilt sowohl für Fußball in der Halle, als auch im Freien. Wann wieder gespielt werden kann, ist den Angaben zufolge noch unklar. In der Region sind davon tausende Amateurfußballer betroffen.

Die aktuellen Einschränkungen und Regeln für ihren Kreis finden Sie hier!

+++ IHK kritisiert einen möglichen weiteren Corona-Lockdown +++

8:15 Uhr

Die Industrie- und Handelskammer Koblenz kritisiert einen möglichen weiteren Corona-Lockdown in ganz Deutschland. IHK-Hauptgeschäftsführer Arne Rössel sagte, stattdessen man müsse man die tatsächlichen Gründe für den Anstieg der Infektionen finden. Beim Bund-Länder-Treffen in Berlin werden heute vermutlich drastische Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie beschlossen. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa. So sollen unter anderem alle Bars, Restaurants, Discotheken, und Theater bis Ende November bundesweit geschlossen werden. Schulen und Kindergärten sowie der Einzelhandel dagegen sollen offen bleiben. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Koblenz, Arne Rössel, hofft, dass auch das Gastgewerbe oder Fitnessstudios von einem möglichen zweiten Lockdown ausgenommen werden. Von den im Frühjahr besonders betroffenen Betrieben gehe kaum noch ein Infektionsrisiko aus, sagt Rössel. Denn sie setzten ihre Corona-Hygienekonzepte gut um.

+++ Kliniken stehen bei Pflegekräften "vor echter Herausforderung" +++

7:50 Uhr

Der Geschäftsführer des Landeskrankenhauses in Andernach, Gerald Gaß, hält es für unrealistisch, dass die Kliniken in der Region schnell mehr Pflegepersonal für Corona-Kranke einstellen können. Gaß ist auch Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Er sagte im SWR-Interview, ein möglicher Mangel an Pflegekräften sei eine große Herausforderung für die Krankenhäuser im Land: "Wir können maximal darauf setzen, dass Teilzeitmitarbeiter bereit sind, in Vollzeit zu kommen. Dass Menschen, die sich vielleicht in einem Sonderurlaub befinden oder vielleicht vor kurzen ausgeschieden sind, wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Die Fachkräfte sind eine echte Herausforderung - vor allem dann, wenn viele wegen Quarantäne ausfallen oder selbst krank werden."

Dienstag (27. Oktober)

+++ Rhein-Lahn-Kreis erstmals auf Warnstufe Rot +++

15:50 Uhr

Für den Rhein-Lahn-Kreis gilt seit diesem Dienstag zum ersten Mal die Corona-Warnstufe Rot. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei über 50 (51,5) pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Die Task-Force des Kreises hat deshalb angekündigt, sich jetzt mit Experten des Landes zu treffen, um über mögliche Maßnahmen zu beraten. Momentan gelten die allg. Landesvorschriften. Es wurden bis jetzt keine zusätzlichen Einschränkungen für den Rhein-Lahn-Kreis angekündigt.

+++ Mehr Suchtkranke suchen Beratung während Corona-Pandemie +++

15:20 Uhr

Bei der Suchtkrankenhilfe des Caritasverbands Koblenz haben sich seit dem Beginn der Corona-Pandemie mehr Menschen online beraten lassen. Das teilte die Caritas mit. Nach Angaben des Verbandes zeigt eine aktuelle Studie, dass während der Corona-Pandemie nicht nur mehr Alkohol konsumiert wird, sondern auch früher am Tag. Seit fast 30 Jahren beraten Mitarbeiter der Suchtkrankenhilfe Alkohol-, Drogen- und Medikamentenabhängige sowie Menschen mit Spielsucht. Mit fast 20 Mitarbeitern sei die Suchtberatungsstelle Koblenz die größte im nördlichen Rheinland-Pfalz, teilte die Caritas mit. Die finanzielle Situation der Suchtberatung habe sich in den vergangenen Monaten allerdings verschlechtert. Mit einem bundesweiten Aktionstag am 5. November soll deshalb auf die Bedeutung von Suchtberatungsstellen aufmerksam gemacht werden.

+++ Haus der Geschichte in Bonn dokumentiert Corona-Pandemie +++

12:40 Uhr

Das Haus der Geschichte in Bonn sammelt seit Monaten Gegenstände, die die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen dokumentieren. Nach Angaben des Museums sind schon mehr als 400 Objekte zusammen gekommen - von Atemschutzmasken aller Art bis zum Originalball des ersten Corona-bedingten Geisterspiels in der Fußball-Bundesliga. Außerdem auch ein Bierkrug vom ausgefallenen Münchner Oktoberfest oder ein Schild aus einem Supermarkt, das vor Hamsterkäufen mahnt und Kunden bittet nur ein Paket Toilettenpapier zu kaufen. Um an Sammlerstücke zu kommen, fragen die Museumsmitarbeiter gezielt bei Personen oder Institutionen nach. Die Gegenstände werden dann nach Kategorien wie etwa "Corona im Alltag, in der Wirtschaft oder den Medien" sortiert. Sammlungsdirektor Dietmar Preißler sagte, spätestens beim Lockdown im Frühjahr sei klar gewesen, dass die Corona-Pandemie ein zeitgeschichtliches Ereignis sei.

+++ Stadt bittet Koblenzer sich an strengere Regeln zu halten +++

7:40 Uhr

Die Stadt Koblenz bittet die Menschen, sich ab Donnerstag an die strengeren Corona-Auflagen zu halten. Nur dann werden die verschärften Corona-Auflagen auch etwas bringen, sagte die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs im SWR-Interview: "Nur dann kann es gelingen, dass wir keine weiteren Maßnahmen brauchen." Von Donnerstag an gilt in Koblenz auf öffentlichen Plätzen in der Innenstadt zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens eine Maskenpflicht. Auch in Kirchen, anderen Gebetsräumen sowie in Kinos, Theatern und Museen müssen Besucher nun immer eine Maske tragen. Sie darf auch am Sitzplatz nicht mehr abgelegt werden. In Restaurants sind dann nur noch maximal fünf Personen oder zwei Haushalte an einem Tisch erlaubt.

Montag (26. Oktober)

+++ Schärfere Corona-Regeln in Koblenz +++

16:50 Uhr

Die Koblenzer müssen sich ab Donnerstag auf strengere Regeln und Vorgaben zum Schutz vor dem Coronavirus einstellen, weil die Stadt seit dem Wochenende Risikogebiet ist. Am Montagnachmittag haben Oberbürgermeister Langner und Bürgermeisterin Mohrs über die weiteren Einschränkungen informiert. In der Koblenzer Südstadt, in der Altstadt und in der City gilt ab Donnerstag eine Maskenpflicht im Freien. Immer von von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Außerdem seien in Kneipen und Restaurants nach der neuen Verordnung nur noch maximal fünf Personen oder zwei Haushalte an einem Tisch erlaubt. Wirte dürfen an ihren Theken keine Speisen und Getränke mehr ausgeben und auch Buffetangebote sind verboten. Messen und Trödelmärkte sind nicht mehr erlaubt. Eine geplante Messe für Auszubildende am Sonntag in Koblenz sei abgesagt worden. Bereits ab Dienstag gelten neue Einschränkungen für Schüler in weiterführenden Schulen - sie müssen dann durchgehend Masken tragen.

+++ Keine weiteren Einschränkungen im Rhein-Hunsrück-Kreis +++

16:25 Uhr

Der Rhein-Hunsrück Kreis will trotz vieler Corona-Infizierter keine weiteren zusätzlichen Maßnahmen ergreifen. Das ist das Ergebnis einer Telefonkonferenz in der sich am Montagnachmittag u.a. die Landesregierung, der Landrat und das Gesundheitsamt beraten haben. Es gebe im Kreisgebiet derzeit weder sogenannte Corona-Brennpunkte, noch seien die Infektionen auf sogenannte "Superspreader" zurückzuführen. Die steigenden Infektionszahlen haben den Angaben zufolge verschiedene Ursachen und verteilten sich auf viele verschiedene Kommunen im Kreis. Nach wie vor gelte es Abstands-, Hygiene- und Maskenregeln einzuhalten, Räume regelmäßig zu lüften sowie große Menschenansammlungen und Reisen in Risikogebiete zu meiden.

+++ Bundeswehrsoldaten unterstützen Kreis Cochem-Zell +++

15:40 Uhr

Auch im Kreis Cochem-Zell unterstützen Bundeswehrsoldaten das Gesundheitsamt bei der Corona-Kontaktverfolgung. Zehn Soldaten des Luftwaffenstützpunktes Büchel in der Eifel sollen ab Mittwoch die Mitarbeiter entlasten, teilte die Kreisverwaltung mit. Landesweit befinden sich aktuell etwa 100 Bundeswehrsoldaten im Einsatz gegen das Coronavirus. Das teilte ein Sprecher des zuständigen Landeskommandos mit - unter anderem auch im Rhein-Lahn- Kreis und im Kreis Ahrweiler.

+++ Gymnasium in Adenau setzt CO2-Ampeln ein +++

13:10 Uhr

Am Erich-Klausener-Gymnasium in Adenau werden ab jetzt sogenannte CO2-Ampel eingesetzt. Mit den Geräten soll eine optimale Belüftung in den Klassenzimmern kontrolliert werden. Die Ampeln messen den CO2-Gehalt in der Luft. Wenn die LED-Anzeige nicht mehr Grün zeigt, muss gelüftet werden. Eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus über kleine Tröpfchen in der Luft soll dadurch erschwert werden. Vor den Herbstferien wurden die Geräte erstmals getestet. Jetzt kommen sie in jedem Klassenzimmer zum Einsatz. Nach Angaben der Schule hat die Anschaffungskosten von rund 8.000 Euro der Kreis übernommen.

+++ Gesundheitsamt Simmern überlastet +++

11:52 Uhr

Der Rhein-Hunsrück-Kreises bittet die Bürger darum, im Moment nicht beim Gesundheitsamt in Simmern anzurufen. Wer sich über das Corona-Virus informieren wolle, könne das auf der Internetseite des Kreises tun. Im Rhein-Hunsrück-Kreis seien die Hausärzte für Tests zuständig, eine Fieberambulanz gebe es nicht, teilte der Kreis mit. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes seien damit beschäftigt Infektionsketten nachzuvollziehen. Sieben Bundeswehr-Soldaten aus der Hunsrück-Kaserne in Kastellaun sowie vier Landesbeamte unterstützten das Gesundheitsamt dabei. Aktuell liegen alle Verbandsgemeinden nach Angaben der Kreisverwaltung beim Inzidenzwert von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner über dem Wert und damit bei der obersten Warnstufe Rot.

+++ Maskenpflicht an weiterführenden Schulen +++

7:30 Uhr

In den Kreisen Ahrweiler, Altenkirchen, Neuwied und Cochem-Zell müssen Schüler an weiterführenden Schulen von heute an auch im Unterricht einen Mundschutz tragen. Die Regelung sei zunächst zwei Wochen lang gültig - davon ausgenommen seien Grundschulen, teilten die Kreise mit. Im Rhein-Hunsrück-Kreis, im Kreis Ahrweiler und in der Stadt Koblenz gilt seit dem Wochenende ebenfalls die Corona-Warnstufe Rot. Die Stadt Koblenz wird deshalb nach eigenen Angaben jetzt auch verschärfte Auflagen mit dem Land abstimmen.

+++ Warnstufe Rot in Koblenz und im Rhein-Hunsrück-Kreis +++

6:50 Uhr

Die steigenden Corona-Zahlen haben dazu geführt, dass jetzt auch im Kreis Ahrweiler, im Rhein-Hunsrück-Kreis und in der Stadt Koblenz die Warnstufe Rot gilt. Nach Angaben von Oberbürgermeister Langner wird die Stadt mit dem Land eine mögliche Verschärfung der Corona-Auflagen in Koblenz abstimmen - etwa eine Maskenpflicht an bestimmten frequentierten Plätzen in der Koblenzer Innenstadt.