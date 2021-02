Hohe Corona-Fallzahlen und neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens - alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Montag (8. Februar)

+++ Klinikum Mittelmosel verschiebt Operationen wegen Corona +++

17:05 Uhr

Das Klinikum Mittelmosel in Zell hat für diese Woche alle geplanten Operationen verschoben. Hintergrund ist, dass inzwischen elf Mitarbeiter positiv auf Corona getestet wurden. Sie befinden sich in Quarantäne, so ein Sprecher der Dernbach-Gruppe Katharina Kasper. Man gehe davon aus, dass es im Umfeld der Betroffenen noch mehr Ansteckungen gegeben habe. Die Notaufnahme am Klinikum Mittelmosel bleibt allerdings für Notfälle weiter offen. Inzwischen sei auch ein Patient in der Klinik positiv auf Corona getestet worden, der bei der Aufnahme noch negativ getestet worden sei.

+++ Kreis Ahrweiler lässt Proben auf Mutationen untersuchen +++

16:35 Uhr

Nachdem Ende Januar im Kreis Ahrweiler erstmals Fälle der hochansteckenden britischen Coronavirus-Mutation im Labor nachgewiesen wurden, werden laut Gesundheitsamt bis auf Weiteres vorsorglich alle positiven Corona-Proben auf Mutationen geprüft. Die hierfür erforderlichen Laborkapazitäten stehen laut Kreisverwaltung zur Verfügung. Landrat Jürgen Pföhler teilte mit, dass unter allen Umständen verhindert werden müsse, dass sich die Virusmutationen im Kreis Ahrweiler weiter ausbreiten. Mit dem ersten Nachweis der mutierten britischen Coronavirus-Variante hat der Kreis auch die Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen für Menschen verschärft, die sich mit einer Mutation des Coronavirus infiziert haben. Insgesamt sind im Kreis Ahrweiler laut Gesundheitsamt derzeit neun Infizierte und ihre nahen Kontaktpersonen davon betroffen.

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

16:30 Uhr

Stadt/Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenz Koblenz 412/ -18 82,4 Ahrweiler 290/ -2 63,8 Altenkirchen 171/ -9 48,9 Cochem-Zell 121/ -31 42,4 Mayen-Koblenz 548/ -47 50,4 Neuwied 527/ -67 68,4 Rhein-Hunsrück-Kreis 321/ -33 107,6 Rhein-Lahn-Kreis 260/ +12 76,9 Westerwaldkreis 397/ +0 71,8

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungsverzug kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Corona-Mutation in Bad Emser Kita nachgewiesen +++

10:05 Uhr

In einer Kindertagesstätte in Bad Ems haben sich zwei Mitarbeiterinnen mit der britischen Mutation des Corona-Virus infiziert, die als besonders ansteckend gilt. Nach Angaben der Stadt und des Rhein-Lahn-Kreises ist noch unklar, ob sich auch zwei weitere Kita-Mitarbeiterinnen mit dem Virus angesteckt haben. Sie seien ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden.