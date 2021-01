Hohe Corona-Fallzahlen und neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens - alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Dienstag 26. Januar 2021

+++ Warnung vor Betrugsmaschen zur Corona-Impfung +++

15:51 Uhr

Das Landeskriminalamt warnt vor betrügerischen Anrufen zu angeblichen Impfterminen. Termine würden nur über die Hotline des Landes oder über die Website vergeben. Auf keinen Fall sollte man Informationen über Impftermine an Fremde weitergeben und am besten sofort die Polizei verständigen. Das Landeskriminalamt hat auch schon vor gefälschten, aber täuschend echt aussehenden Briefen gewarnt, in denen ein angeblicher Termin für die Corona-Impfung mitgeteilt wird. Diese Schreiben seien offenbar von Impfgegnern verschickt worden.

+++ Die aktuellen Corona-Fallzahlen +++

14:40 Uhr

Stadt / Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenzwert Koblenz 487/ +11 129,8 Ahrweiler 355/ +30 84,6 Altenkirchen 233/ 50,5 Cochem-Zell 171/ 115,7 Mayen-Koblenz 812/ +7 133,4 Neuwied 712/ -2 131,8 Rhein-Hunsrück-Kreis 339/ +12 97,9 Rhein-Lahn-Kreis 247/ +4 79,3 Westerwaldkreis 428/ +12 87,7

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungszwang kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Lebensmittelretter im Westerwald: Essen für Bedürftige wird knapp +++

10:40 Uhr

Der Verein "Freundeskreis der Lebensmittelretter" im Westerwald schlägt Alarm. Durch die Corona-Krise steige die Zahl der Bedürftigen, sagte ein Sprecher. Es gebe nicht mehr genug Lebensmittelspenden für alle. Der Verein versorgt nach eigenen Angaben jede Woche Menschen kostenlos mit Lebensmitteln, die bei den Tafel nichts bekommen, weil ihr Einkommen knapp über der Hartz-IV-Bezugsgrenze liegt. Wie der Verein mitteilt, stammen die Lebensmittel aus Geschäften, die sie sonst weggeworfen würden. Ehrenamtliche Helfer holen das Essen in den Märkten ab und verteilen es an die Bedürftigen. Aktuell versorgt der Verein eigenen Angaben zufolge etwa 300 Menschen aus 100 Familien - darunter viele Ältere und Menschen aus Risikogruppen.

+++ Corona-Forschungsprojekt an der Hochschule Koblenz +++

7:30 Uhr

Die Hochschule Koblenz hat ein Forschungsprojekt vorgestellt, mit dem Krankenhausärzte den schweren Verlauf von Covid-19-Erkrankungen besser vorhersehen sollen.

Montag 25. Januar 2021

+++ Verstöße gegen Corona-Verordnung: Polizei muss einschreiten +++

15:50 Uhr

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen im Westerwald drei Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt. Nach Angaben zufolge wurde in Montabaur eine Gaststätte überprüft, in der sich der Wirt und fünf Gäste aufhielten. In Wirges wurden in einem Nagelstudio Kundinnen kosmetisch behandelt, obwohl das momentan verboten ist. Auch hier musste der Betrieb eingestellt werden. In Montabaur wurde der Gottesdienst einer freien Glaubensgemeinschaft mit fast 60 Beteiligten, die nicht genug Abstand hielten, aufgelöst.

+++ Corona-Ausbruch in Kottenheimer Pflegeheim +++

11:50 Uhr

In einem Seniorenheim in Kottenheim im Kreis Mayen-Koblenz haben sich 30 von 40 Bewohnern mit dem Coronavirus infiziert. Auch 15 Mitarbeiter wurden positiv auf das Virus getestet.

+++ Verschärfte Maskenpflicht in Bussen +++

8:20 Uhr

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz/in Koblenz gilt ab heute in Bussen und Bahnen eine verschärfte Maskenpflicht. Ab sofort sind nur noch sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP2-Masken erlaubt. Nach Angaben einer Sprecherin der Koblenzer Verkehrsbetriebe, werden die Busfahrer beim Einsteigen darauf achten, dass die Fahrgäste die korrekten Masken tragen. Wer ohne Maske oder nur mit einer Alltagsmaske einsteige, dem könne die Mitfahrt verweigert werden. Sollten die Fahrgäste trotzdem einsteigen, werde über die Leitstelle die Polizei oder das Ordnungsamt informiert. Das wird nach Angaben der Stadt Koblenz jetzt aber nicht verstärkt kontrollieren. Vielmehr würden die Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht an Koblenzer Bushaltestellen beibehalten.

+++ Ab heute: Geänderte Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz in Kraft +++

6:30 Uhr

Verschärfte Maskenpflicht und strengere Regeln auch bei einer Inzidenz unter 200: Das sind zwei Kernpunkte der geänderten Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz. Sie tritt heute in Kraft.