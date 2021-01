Steigende Corona-Fallzahlen und neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens - alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Mittwoch, 13.01.2021

+++ Zahl der Infizierten im Kreis Neuwied sinkt unter 1.000 +++

17:00 Uhr +++

Stadt / Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenzwert Koblenz 431/-6 113,1 Ahrweiler 426/+5 133,8 Altenkirchen 235/+35 93,2 Cochem-Zell 142/+5 96,1 Mayen-Koblenz 711/-15 112,9 Neuwied 999/-48 166,3 Rhein-Hunsrück-Kreis 383/+7 142,5 Rhein-Lahn-Kreis 361/-18 81,8 Westerwaldkreis 624/-36 107,0

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungszwang kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Zu viele Zugriffe auf Lern-App Sdui +++

16:40 Uhr

Seit Beginn des Fernunterrichts gibt es immer wieder Probleme mit den Plattformen, auf denen Schülerinnen und Schüler online lernen sollen. Eine davon ist Sdui und stammt von einem Koblenzer Startup.

+++ Einkaufsmärkte dürfen auch Kleidung und Spielzeug verkaufen +++

13:45 Uhr

Zwei Geschäfte im nördlichen Rheinland-Pfalz dürfen trotz Corona-Lockdowns vorläufig ihr gesamtes gemischtes Warensortiment anbieten. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz im Eilverfahren entschieden.

+++ Schuldnerberatungen rechnen mit mehr Anfragen +++

12:51 Uhr

Die Schuldnerberatungen im Norden von Rheinland-Pfalz rechnen mit einem Anstieg der Beratungen für die zweite Hälfte des Jahres. Momentan wirke sich die Corona-Pandemie aber noch kaum auf die Zahl der Anfragen aus, teilte etwa die Stadt Andernach mit. Es sei schließlich erst der letzte Ausweg für Betroffene. Auch beim Diakonischen Werk sind nach eigenen Angaben bislang nicht mehr Anfragen eingegangen. Die Beratungsstellen in Mayen, Koblenz und Bad Neuenahr-Ahrweiler führen den Angaben zufolge ihre Beratungen jetzt vermehrt telefonisch durch.

+++ Training von Corona-Spürhunden jetzt mit aktiven Viren +++

11:40 Uhr

Bei der Ausbildung von Corona-Spürhunden an der Diensthundeschule der Bundeswehr in Ulmen werden mittlerweile auch aktive Corona-Viren eingesetzt. Das Projekt hatte im vergangenen Jahr zunächst mit nicht ansteckenden Viren begonnen.

+++ Fernunterricht in einer Privatschule im Westerwald +++

10:00 Uhr

Auch bei den Privatschulen sind die Kinder derzeit nicht vor Ort. Beim Raiffeisen-Campus in Dernbach im Westerwald zeigen sich Lehrer und Schulleitung aber zufrieden mit der Situation. Es habe sich gelohnt, Geld in die Digitalisierung zu stecken.

Dienstag, 12.01.2021

+++ Im Norden von Rheinland-Pfalz sinken vielerorts die Fallzahlen +++

15:31 Uhr

Stadt / Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenzwert Koblenz 431/-6 113,1 Ahrweiler 426/+5 133,8 Altenkirchen 200/-15 69,1 Cochem-Zell 137/+1 101,0 Mayen-Koblenz 711/-15 112,9 Neuwied 999/-48 166,3 Rhein-Hunsrück-Kreis 383/+7 142,5 Rhein-Lahn-Kreis 361/-18 81,8 Westerwaldkreis 624/-36 107,0

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungszwang kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.

+++ Im Kreis Neuwied seien bereits 3.000 Menschen geimpft +++

14:30 Uhr

Der Kreis Neuwied kommt bei den Corona-Impfungen nach eigenen Angaben sehr gut voran. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurden bislang 3.000 Menschen gegen Corona geimpft. Landesweit seien es bislang 30.000. Damit erfolgte jede zehnte Impfung im Kreis Neuwied. Landrat Hallerbach sagte, in den Senioren- und Pflegeheimen seien die ersten Impfungen nun fast durch. In der kommenden Woche werde bereits mit der zweiten Impf-Dosis begonnen. Im Impfzentrum des Kreises würden täglich bis zu 200 Menschen geimpft. Demnächst soll eine zweite Impfstraße geöffnet werden. Dann könnten bis zu 400 Menschen geimpft werden.

+++ Durch Corona-Pandemie haben Steuerberater mehr zu tun +++

11:31 Uhr

Die Corona-Krise belastet zunehmend auch die Steuerberater im Norden von Rheinland-Pfalz. Gerade Büros in touristischen Zentren an Mosel und Rhein hätten derzeit viel zu tun. Vor allem Steuerbüros, die sich überwiegend auf Gastronomie und Einzelhandel spezialisiert haben, müssten derzeit deutlich mehr arbeiten. Das sagte der Koblenzer Bezirksvorsitzende des Steuerberaterverbandes Rheinland-Pfalz. Denn diese Büros müssten die Anträge für staatliche Überbrückungshilfen für Restaurants oder Hotels erstellen und einreichen. Das sei ein großer Arbeitsaufwand.

+++ Asbacher Bürgerbus bringt Senioren zur Corona-Impfung +++

8:00 Uhr

Seit Donnerstag werden Menschen über 80 Jahren in den Impfzentren im Norden von Rheinland-Pfalz geimpft. Doch nicht alle älteren Menschen schaffen es selbstständig zum Impfzentrum.

+++ Krankenhaus-Seelsorge besonders schwer in Corona-Zeiten +++

7:00 Uhr

Der Alltag in Krankenhäusern während der Corona-Pandemie ist für alle Mitarbeitenden eine schwierige Situation. Das betrifft auch die Seelsorger in den Krankenhäusern.

Montag, 11.01.2021

+++ Mehrwertsteuer-Senkung kaum Auswirkungen auf Konsum +++

16:35 Uhr

Die befristete Senkung der Mehrwertsteuer von Juli bis Ende Dezember hat die Menschen in der Region offenbar nicht dazu gebracht mehr zu kaufen. Wie der Handelsverband Mittelrhein mitteilt, ist der Konsum mit der Maßnahme kaum angekurbelt worden. Lediglich bei größeren Anschaffungen hätten die Händler im Spätsommer einen leichten Aufschwung bemerkt, teilte der Handelsverband mit Sitz in Neuwied mit. Vor allem in der Gastronomie sei die Mehrwertsteuer-Senkung nahezu verpufft, so die Koblenzer Industrie- und Handelskammer, weil die Betrieben seit November geschlossen sind.

+++ Weiterhin hohe Fallzahlen im Norden von Rheinland-Pfalz +++

14:10 Uhr

Stadt / Landkreis Anzahl der Corona-Infizierten 7-Tage-Inzidenzwert Koblenz 437 105,2 Ahrweiler 421 128,4 Altenkirchen 215 86,2 Cochem-Zell 136 101,0 Mayen-Koblenz 726 124,5 Neuwied 1.047 164,7 Rhein-Hunsrück-Kreis 376 153,2 Rhein-Lahn-Kreis 379 89,9 Westerwaldkreis 660 125,8

Quelle für die Zahlen ist das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Aufgrund von Melde- und Übermittlungszwang kann es zu Abweichungen zwischen den Angaben des Landesuntersuchungsamts und der Gesundheitsämter kommen.