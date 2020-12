Steigende Corona-Fallzahlen und neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens - alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Dienstag (15. Dezember)

+++ Kritik über Kita-Regelbetrieb aus dem Rhein-Lahn-Kreis +++

12:20 Uhr

Im Rhein-Lahn-Kreis kritisieren mehrere Leiterinnen von Kindertagesstätten, dass sie im anstehenden Corona-Lockdown im Regelbetrieb weiterarbeiten müssen. Das hatte das Land Rheinland-Pfalz so entschieden. Schulen und viele Geschäfte müssen dagegen ab Mittwoch schließen. Das Infektionsrisiko in den Kitas würde von der Politik nicht ernst genommen, kritisiert die Leiterin der Kita „Lahnpiraten“ in Nassau. Die Leiterin der Waldwichtel-Kita aus Dausenau bemängelt, dass die Erzieherinnen die Eltern nun selbst bitten müssten, ihre Kinder zu Hause zu versorgen. Die meisten Eltern würden allerdings verständnisvoll reagieren.

+++ Besuche in der Verwaltung nur mit Termin möglich +++

9:30 Uhr

Im Kreis Ahrweiler und im Westerwaldkreis sind ab sofort Besuche im Bürgerbüro, der Zulassungsstelle oder im Bauamt nur noch mit einem Termin möglich. Für den Kreis Neuwied gilt die Terminpflicht ab Mittwoch. Im Kreis Cochem-Zell dürfen nur Müllsäcke oder Führerscheine spontan abgeholt werden. Einige Kommunen, wie die Stadt Koblenz, bitten außerdem darum, vorher zu klären, ob ein persönlicher Besuch überhaupt nötig ist. Viele Themen könnten auch telefonisch oder per Mail geklärt werden. Bei den Kommunen können Termine telefonisch, per Mail oder online vereinbart werden.

Montag (14. Dezember)

+++ Kreis Mayen-Koblenz stellt Impfzentrum in Polch vor +++

10:30 Uhr

Der Kreis Mayen-Koblenz hat am Montagvormittag sein Impfzentrum in Polch vorgestellt. Die Maifeldhalle in Polch biete gute Rahmenbedingungen um dort Impfungen gegen das Corona-Virus durchzuführen, sagte Landrat Alexander Saftig. Die Vorbereitungen zur Inbetriebnahme des Impfzentrums seien abgeschlossen, so dass nach Zulassung des Corona-Impfstoffes mit den Impfungen begonnen werden könne.

+++ Erfolgreicher Probebetrieb im Corona-Impfzentrum im Kreis Neuwied +++

8:10 Uhr

Das zentrale Corona-Impfzentrum in Oberhonnefeld im Kreis Neuwied ist einsatzbereit. Nach Angaben des Krisenstabes ist der Probebetrieb in einer Gewerbehalle am Sonntag erfolgreich gewesen. Jetzt warte man nur noch auf den Impfstoff. Außerdem sucht der Kreis Neuwied für das zentrale Corona-Impfzentrum noch medizinisches Personal und freiwillige Ärzte.