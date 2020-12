Steigende Corona-Fallzahlen und neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens - alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Montag (7. Dezember)

+++ Sportbund Rheinland kritisiert die Landesregierung +++

15:06 Uhr

Der Sportbund Rheinland kritisiert den Corona-Rettungsschirm des Landes für Vereine. Die Sportbund Rheinland-Präsidentin Monika Sauer sagte auf der virtuellen Mitgliederversammlung am Wochenende, wegen hoher Hürden seien landesweit bisher nur zehn Prozent der Hilfsgelder abgerufen worden. Drei Millionen Euro stellt der Rettungsschirm den Vereinen zur Verfügung. Im Sportbund Rheinland seien bis Ende November lediglich 60.000 Euro für zwölf Vereine bewilligt worden - zwar für die Vereine, die von einer Insolvenz bedroht und damit in existentiellen Nöten sind. Auf der virtuellen Mitgliederversammlung mit rund 180 Teilnehmern forderte Präsidentin Monika Sauer die Landesregierung außerdem auf, den Sport künftig frühzeitig in Entscheidungen über Beschränkungen und Lockerungen einzubeziehen. Im Sportbund Rheinland sind mehr als 3.000 Sportvereine organisiert.

+++ Bundeswehr unterstützt Corona-Teststation im Kreis Ahrweiler +++

11:41 Uhr

Im Kreis Ahrweiler helfen zehn Bundeswehrsoldaten dem Gesundheitsamt bei Aufgaben in der Corona-Pandemie. Vier Soldaten eines Sanitätsregiments aus dem Westerwald arbeiten nach Angaben der Kreisverwaltung in der Corona-Ambulanz in der Gemeinde Grafschaft. Sie führen Abstriche durch und bereiten den Versand der Proben für das Labor vor. Sechs weitere Soldaten aus Gerolstein helfen direkt im Gesundheitsamt bei der Erfassung und Nachverfolgung der Corona-Kontakte.

+++ 56 Menschen wegen Corona in Koblenzer Krankenhäuser +++

10:33 Uhr

Derzeit werden in den Koblenzer Krankenhäusern 56 Personen behandelt, die an COVID-19 erkrankt sind, das teilt die Stadt mit. Das sind vier Personen mehr im Vergleich zur letzten Meldung vom vergangenen Freitag.

+++ Gutschein-Aktion für den Limburger Einzelhandel startet noch vor Weihnachten +++

10:17 Uhr

Die Stadt Limburg will mit Einkaufsgutscheinen den Einzelhandel und die Gastronomie unterstützen. Das Stadtparlament hat in einer Sondersitzung der Aktion "Das Limburg Plus" zugestimmt. Der Käufer bezahlt für einen Gutschein 25 Euro, kann aber für 35 Euro einkaufen. Die Stadt Limburg bezuschusst jeden Gutschein mit 10 Euro. Eine Million Euro wird sie im kommenden Jahr für das Projekt zur Verfügung stellen, um Handel und Gastronomie anzukurbeln. Ab dem 14. Dezember startet der Verkauf der Gutscheine, eingelöst werden können sie voraussichtlich ab dem 21. Dezember in allen Geschäften. Ausgeschlossen sind Supermärkte und Baumärkte, Tankstellen, Apotheken und Drogerien, weil sie weniger oder nicht von der Corona-Pandemie betroffen seien, so die Stadt.

+++ Kreis Neuwied registriert 50 neue Corona-Fälle +++

9:30 Uhr

Im Kreis Neuwied wurden am Sonntag 50 neue Positivfälle registriert. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Die Summe aller Positivfälle steige demnach auf 2.249 an. Aktuell seien 398 infizierte Personen in Quarantäne. Der Inzidenzwert liege gemäß aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt RLP bei 158,1. Damit gilt für den Kreis Neuwied weiterhin die Warnstufe Rot.