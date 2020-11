Die Polizei Montabaur warnt vor Betrugversuchen per Telefon. Die Betrüger geben sich demnach selbst als Ärzte aus oder behaupten, sie rufen im Auftrag eines Arztes an. Sie erzählen den Leuten, dass ein Angehöriger, oftmals der Enkel, wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liege. Die Betrüger fordern fünfstellige Geldsummen für ein teures Medikament oder einen Impfstoff, um den Angehörigen damit zu retten. In einem Fall sei sogar das Bundeswehrzentralkrankenhaus genannt worden und der Name eines Arztes, so die Polizei in Montabaur. Bislang sei niemand auf die Masche reingefallen. Rund zehn Leute hätten Anzeige gestellt. Von ähnlichen Fällen berichten auch Polizeiwachen im Kreis Cochem-Zell, Ahrweiler, Mayen-Koblenz und in Koblenz.