In den Alten- und Pflegeheimen im Norden des Landes haben die Corona-Fälle in den vergangenen Wochen stark zugenommen. Das hat eine Umfrage des SWR bei den Kreisverwaltungen ergeben. Im Kreis Neuwied sind eigenen Angaben zufolge derzeit 574 Corona-Infektionen bekannt. Rund 200 davon gingen auf Alten- oder Pflegeheime zurück. Insgesamt sind laut Kreisverwaltung acht Einrichtungen betroffen. Auch im Rhein-Lahn-Kreis gäbe es Fälle unter Heimbewohnern, nämlich 60 der insgesamt 255 aktiven Corona-Fälle. Größere Hotspots seien derzeit aber nicht bekannt, so die Verwaltung. Im Kreis Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz gibt es den Angaben zufolge rund 150 infizierte Heimbewohner in insgesamt 11 Häusern. Auch im Westerwald seien vereinzelt Bewohner von Seniorenheimen positiv getestet worden. Eine Datenanalyse des SWR hatte ergeben, dass die Zahl der Corona-Infizierten vor allem in Alten- und Seniorenheimen zuletzt drastisch angestiegen war.