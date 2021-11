Containerstau in den Häfen

An den Häfen in Koblenz und Andernach stauen sich die Container. Nach Angaben des Koblenzer Hafens sind das unter anderem noch Auswirkungen der Corona-Pandemie. Durch die überlasteten Häfen - unter anderem in den Niederlanden - werden die Binnenschiffe den Angaben zufolge mit teilweise 14 Tagen Verzug bearbeitet. Dies führe in den Häfen in Andernach und Koblenz zu einem höheren planerischen Aufwand. Er habe in seiner 35-jährigen Berufslaufbahn noch nie so stark gestörte Lieferketten erlebt, sagte der Koblenzer Terminalleiter dem SWR. Mehrfach musste am Koblenzer Hafen umdisponiert und Kunden entsprechend informiert werden. Durch den Containerstau würden zudem wichtige Stellplätze unter anderem durch die Exportcontainer blockiert.