Containerdorf soll Flüchtlingsunterkunft werden

Der Kreis Mayen-Koblenz will nach eigenen Angaben im Containerdorf in Mendig bis zu 300 ukrainische Geflüchtete unterbringen. Ursprünglich waren dort Betroffene der Ahrflut einquartiert. Ende des Monats laufe der Vertrag mit dem Kreis Ahrweiler aus und das Containerdorf könne dadurch anderweitig genutzt werden. Auch in der ehemaligen Orthopädie-Klinik in Bendorf sollen Räume für Geflüchtete bereitgestellt werden. In Andernach richtet die gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft "Perspektive" nach eigenen Angaben derzeit drei leerstehende Häuser her, um für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer eine vorübergehende Bleibe zu schaffen. Alle diese Sammelunterkünfte sollen den Städten und Gemeinden im Kreis aber lediglich als Überbrückungshilfe dienen, so ein Sprecher der Kreisverwaltung. Ziel sei es, die Menschen baldmöglichst privat unterzubringen.