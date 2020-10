per Mail teilen

Im Kreis Cochem-Zell gilt wegen steigender Corona-Zahlen die Warnstufe Rot. Jetzt gelten deshalb strengere Auflagen - beispielsweise wurde die Maskenpflicht ausgeweitet.

In einer entsprechenden Verfügung des Kreises heißt es, bei Veranstaltungen im Innenbereich richtet sich die Anzahl der zeitgleich anwesenden Personen grundsätzlich nach der Größe des Veranstaltungsortes.

Es dürfe nur eine Person pro 10 m² anwesend sein - maximal aber 75 Personen. Im Freien dürften höchstens 250 Gäste an einer Veranstaltung teilnehmen, auch hier gelte eine entsprechende Flächen-Begrenzung. Private Feiern seien grundsätzlich auf 25 Gäste beschränkt.

Maskenpflicht in Cochem und an der Geierlay

In den vergangenen Tagen sind die Corona-Fälle im Kreis Cochem-Zell so deutlich gestiegen, dass der Inzidenzwert von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern seit Mittwoch überschritten ist.

Zusammen mit der Task-Force des Landes wurde deshalb beschlossen, dass ab Donnerstag eine Maskenpflicht für die Cochemer Innenstadt gilt. Auch an den Anlegern von Personenschiffen und an der Hängeseilbrücke Geierlay zwischen Mörsdorf und Sosberg gilt Maskenpflicht. Diese werde von den Ordnungsbehörden kontrolliert, heißt es in der aktuellen Verfügung des Kreises.

Im nördlichen Rheinland-Pfalz sind momentan auch die Kreise Altenkirchen und Neuwied als Risikogebiet eingestuft.