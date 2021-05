per Mail teilen

Der Kreis Cochem-Zell ist der Landkreis mit dem niedrigsten Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz. Deshalb können die Corona-Auflagen mehr gelockert werden als anderswo. Bei aller Freude gibt es aber auch viele Bedenken und enttäuschte Hoffnungen.

Im Kreis Cochem-Zell dürfen jetzt auch Restaurants und Cafés ihre Gäste wieder innen bewirten. Eigentlich gut für die Gäste, denn auf den Außenterassen ist es bei den aktuell kühlen Temperaturen doch eher ungemütlich. Aber die Möglichkeit, drinnen aufzumachen, wollen zumindest in Cochem noch nicht so viele Gastronomen nicht nutzen. An den Türen hängen etwa Schilder "Wir öffnen wieder am 2. Juni" oder es läuft eine Bandansage mit der Information, dass der Betrieb bis Ende Mai oder Anfang Juni geschlossen bleibt.

Große Sorge, dass Inzidenz wieder über 50 steigt

Die Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbades (DEHOGA), im Kreis Cochem-Zell, Lieselotte Arnicot, kann die Entscheidung verstehen: "Viele rein touristische Betriebe hatten in den vergangenen Monaten geschlossen. Da ist es schwer, von jetzt auf gleich alles wieder hochzufahren", sagt sie. Außerdem hätten viele Gastronomen Sorge, dass die Inzidenz nach Pfingsten wieder über die Marke von 50 klettert und sie wieder schließen müssen.

Lieselotte Arnicot mit ihrer Tochter Christine SWR

"Für uns ist es wie Weihnachten und Ostern zusammen, dass wir wieder das Restaurant öffnen dürfen."

Die 62-Jährige selbst ist aber nicht zögerlich. Zusammen mit ihrer Familie betreibt sie ein Hotel mit Restaurant in Kaisersesch. Das Restaurant ist ab jetzt wieder offen für Gäste: "Das ist für mich wie Weihnachten und Ostern zusammen, dass es jetzt wieder los geht", sagt sie.

Auch in der Verbandsgemeinde Zell sind nach Angaben der Zeller Land Tourismus GmbH viele Gastronomen froh, auch ihre Innenräume wieder öffnen zu dürfen. Es gebe viele Testmöglichkeiten in der Verbandsgemeinde, die auch am Wochenende offen seien. Damit solle der Restaurant- oder Café-Besuch erleichtert werden.

Sportvereine wollen wieder loslegen

Auch bei den Sportvereinen im Kreis Cochem-Zell mischen sich Freude und Skepsis über die weiteren Lockerungen. Ab jetzt ist wieder Sport im Freien in Gruppen bis maximal zehn Personen möglich. Und wenn die Inzidenz weiter so niedrig bleibt, könnte unter Auflagen ab Anfang Juni auch wieder in der Halle trainiert werden.

Bei ihm stehe das Telefon kaum still, sagt Jürgen Sabel, Geschäftsführer beim TV Cochem 1862. Seitdem bekannt ist, dass auch im Sport gelockert wird, hätten sich fast alle Übungsleiter bei ihm gemeldet, dass sie mit ihren Gruppen wieder loslegen wollen. Im Freien sei auch schon einiges möglich, so Abel. Wichtig sei aber auch für die Vereine, in den Hallen wieder Sport anbieten zu können.

Gedämpfte Hoffnungen bei Vereinen

Aber das sei gar nicht so einfach, erklärt Sabel. Die aktuellen Corona-Auflagen des Landes sehen vor, dass jeder Mensch in der Halle 40 Quadratmeter um sich herum brauche. In einer durchschnittlichen Halle könnten dann nur zehn Sportler trainieren. Das sei zu wenig, um ein vernünftiges Angebot zu machen, kritisiert Sabel. "Es müssten schon um die 20 Sportler möglich sein. Und vor allem bei Kindern müsste die Auflage fallen, dass sie kontaktlos Sport machen. Das ist bei den kleinen ja gar nicht möglich."

Der TS Cochem und andere Vereine im Kreis Cochem-Zell hoffen, dass das Land die Auflagen nochmal überarbeitet. Unterstützt werden sie dabei vom Landessportbund Rheinland-Pfalz. Auch er fordert nach eigenen Angaben, dass im sportlichen Bereich die Hürden niedriger für Vereine werden.