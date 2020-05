per Mail teilen

Bei den Kfz-Zulassungsstellen im Norden von Rheinland-Pfalz kommt es aktuell teilweise zu Schwierigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie. Das haben mehrere Autohäuser aus der Region dem SWR bestätigt. Einige Zulassungsstellen seien telefonisch seit Wochen nicht mehr zu erreichen - etwa die der Kreise Cochem-Zell, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Mayen-Koblenz. Die Autohäuser berichten, dass Terminvergaben und jeglicher Kontakt nur noch per Mail statt fänden. Teilweise müssten Mitarbeiter mehrere Tage auf Antworten und Termine der Zulassungsstellen warten. Für die Autohäuser bringe das finanzielle Probleme mit sich, weil Kunden unzufrieden seien und Autos nicht im normalen Takt verkauft werden könnten. Auf anderen Kfz-Zulassungsstellen – etwa in Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis oder bei der städtischen Zulassungsstelle in Koblenz gebe es dagegen keine Probleme.