Flut-Opfer im Kreis Cochem-Zell bekommen Soforthilfe

Nach dem verheerenden Unwetter vor gut zwei Monaten sollen jetzt auch die Hochwasser-Opfer im Kreis Cochem-Zell finanzielle Hilfe vom Bund und vom Land Rheinland-Pfalz bekommen. Wie die Kreisverwaltung dem SWR mitteilte, sei der Kreis Cochem-Zell in das Bund-Länder-Programm zur Aufbauhilfe aufgenommen worden. Ursprünglich war der Landkreis-Cochem Zell nicht für Soforthilfen und die Unterstützung bei Elementarschäden vorgesehen, erklärte eine Sprecherin. Das Land habe den entsprechenden Antrag der Kreisverwaltung deshalb auch zunächst abgelehnt.

In einem zweiten Anlauf legte der Kreis jedoch noch einmal die Notlage vieler Hochwasser-Opfer an der Mosel dar und bekam dann den Zuschlag. Zu Recht, meint Landrat Schnur. Er habe nicht nachvollziehen können, warum vom Hochwasser Betroffene aus dem Kreis Cochem-Zell anders behandelt werden sollten als die aus den angrenzenden Landkreisen. Nach Angaben der Verwaltung benötigen die Opfer im Kreisgebiet mehr als 6,5 Millionen Euro Hilfe, vor allem in den Verbandsgemeinden Cochem und Zell.