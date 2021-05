per Mail teilen

Der 17 Jahre alte Schüler aus Cochem, der im Dezember bei einer illegalen Schulhofparty lebensgefährlich verletzt wurde, ist mittlerweile vernehmungsfähig. Das teilte die Staatsanwaltschaft auf SWR-Anfrage mit. Der Schüler habe einen Anwalt eingeschaltet und deshalb noch keine Aussage zu dem Vorfall gemacht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter, wie sich der 17-Jährige auf dem Schulhof des Martin-von-Cochem-Gymnasiums so schwer am Kopf verletzte. Möglich sei ein gewaltsamer Übergriff, aber auch ein Sturz ohne Fremdeinwirkung, so der Koblenzer Oberstaatsanwalt Dietmar Moll.