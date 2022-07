Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Die Polizei in Cochem hat einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Nach Polizeiangaben sitzt er inzwischen in Untersuchungshaft. Der 62-Jährige stehe im Verdacht, zwei Brände in Cochem und Ediger-Eller gelegt zu haben: Er soll am 21. März ein Feuer an einem Feldweg bei Cochem und am 24. März eines in einem Waldstück bei Ediger-Eller angezündet haben. Nach Angaben der Polizei hat der Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Brandstiftung und versuchter Brandstiftung erlassen.