Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag in Cochem an der Mosel lebensgefährlich verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte, der Jugendliche sei von Bekannten mit schweren Kopfverletzungen in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht worden. Möglicherweise habe er sich die Blessuren bei einer Schlägerei zugezogen. Die Hintergründe seien noch unklar, man ermittele wegen möglicher Körperverletzung.