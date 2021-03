An den Bahnhöfen in Cochem und Betzdorf haben herrenlose Koffer Zugräumungen, Polizeieinsätze und Verspätungen verursacht. Am Mittwochmorgen bemerkte ein Zugbegleiter in einem Zug von Siegen nach Köln am Ausgang vier Koffer. Der Regionalexpress wurde in Betzdorf gestoppt, die Fahrgäste mussten aussteigen. Zwischenzeitlich meldete sich eine Frau bei der Bahn und gab an, sie habe ihre Koffer in Siegen versehentlich in den falschen Zug gestellt.

Am Bahnhof in Cochem verursachte ein herrenloser Koffer, der am Dienstag ebenfalls in einem Regionalexpress gefunden wurde, dagegen nur eine zehn minütige Verspätung und Evakuierung. In dem Koffer befanden sich lediglich Utensilien des täglichen Bedarfs. Aufgrund dieser konnte die Polizei den Besitzer ausfindig machen.