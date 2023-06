Suchaktion mit Happy End: Hund rettet 89-Jährigen aus Cochem

Die Polizei hat mit einem größeren Aufgebot zwei Tage lang einen 89 Jahre alten Mann gesucht. Den Angaben zufolge wurde er lebend in einem Abhang gefunden.

Eine besorgte Bekannte des rüstigen 89-jährigen Mannes aus Cochem hatte ihn am Sonntag als vermisst gemeldet. Der letzte Kontakt hatte nach ihren Angaben am Freitag stattgefunden. Die Polizei vermutete zunächst, dass er am Samstag wieder zu einer Radtour aufgebrochen war. Es konnten zunächst aber nur zwei Routen in Erfahrung gebracht werden, die der Vermisste regelmäßig mit seinem E-Bike befährt. Diese beiden Wegstrecken wurden noch am Sonntag unter anderem mit einem Polizeihubschrauber abgesucht.

Suchaktion mit Polizei-Hubschrauber

Am Montagmorgen setzte die Polizei ihre Suche fort. Dazu sollte auch der Polizeihubschrauber erneut eingesetzt werden. Kurz vor dessen Ankunft meldete aber ein Spaziergänger über die Rettungsleitstelle, dass der Vermisste aus Cochem gefunden worden war.

Fahrradsturz auf dem Weg ins Ellerbachtal

Den Angaben der Polizei zufolge war der Vermisste mit seinem Fahrrad von Dohr ins Ellerbachtal unterwegs, als er vom Weg abkam und mit dem Fahrrad einen Hang hinab stürzte. Dort in der Nähe führte am Montagmorgen ein Spaziergänger seinen Hund aus. Als der Hund den Hang hinab lief und nicht sofort auf sein Rufen reagierte, folgte der Spaziergänger ihm.

89-Jähriger saß im Hang und wartete auf Hilfe

So fand der Hundebesitzer den Vermissten im Hang sitzend. Der Vermisste war demnach ansprechbar und hatte von dem Sturz offenbar nur Prellungen und Schürfwunden davongetragen. Der Spaziergänger rief sofort Hilfe. Der Senior wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.