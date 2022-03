Feuerwehren der VG Cochem: Ausrüstung für Kollegen in Ukraine

In der Verbandsgemeinde Cochem startet am Sonntag ein Hilfskonvoi der Feuerwehren für ihre Kollegen im Kriegsgebiet in der Ukraine. Nach Angaben der Organisatoren transportieren die sechs großen Sattelschlepper etwa 130 Tonnen Ausrüstung für den Katastrophenschutz im Kriegsgebiet. Möglicherweise könne auch noch ein siebter Lkw beladen werden. Lars Bogdanski von der Feuerwehr in Moselkern sagte dem SWR, man habe zuvor von Katastrophenschützern in der Ukraine eine konkrete Liste mit Ausrüstungsgegenständen erhalten, die dort dringend gebraucht würden. Zudem nehmen die Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Cochem auch Medikamente und Hilfsgüter für Waisenhäuser mit. Die Aktion wird vom Landesfeuerwehrverband in Koblenz und Feuerwehren aus ganz Deutschland unterstützt.