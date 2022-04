Museum im Ex-Geheimbunker in Cochem öffnet wieder

Der Bunker der Bundesbank war jahrzehntelang ein gut gehütetes Geheimnis in Cochem, heute ist er ein Museum: Seit Freitag gibt es wieder Führungen durch die Anlage tief unter der Erde.

Nach Angaben des Museums-Betreibers können Besucher Tickets für die Touren online buchen, aber auch vor Ort spontan kaufen. Seit Freitag werden demnach jeden Tag mindestens fünf Führungen durch den früheren Geheimbunker in Cochem angeboten.

Ein Museums-Führer empfängt Besucher vor dem ehemaligen Geheimbunker der Deutschen Bundesbank in Cochem-Cond. Dokumentationsstätte Bundesbank Bunker Cochem/Pressestelle

In der historischen Anlage in Cochem lagerten während des Kalten Krieges gut 15 Milliarden D-Mark einer Ersatzwährung. 1965 wurden dort die ersten Scheine dort säckeweise in den Tresoren tief unter der Erde eingelagert. Im Falle eines Krieges oder einer Falschgeldflut aus dem Ostblock wollte die Bundesregierung so zahlungsfähig bleiben.

In Cochem wussten nur wenige Menschen vom Geheimbunker

Über Jahrzehnte hinweg wussten nur ein paar Anwohner im Cochemer Stadtteil Cond von dem Geheimbunker, der sich unter zwei Einfamilienhäusern befand. Diese wurden zur Tarnung als Schulungsheim der Deutschen Bundesbank genutzt. Die Schlüssel für den Bunker hatten nur Prüfer der Bundesbank in Frankfurt, die regelmäßig zu Kontrollen vorbei kamen.

Tief unter der Erde in Cochem-Cond lagerten 15 Milliarden D-Mark einer Ersatzwährung. 1988 wurden die Geldscheine komplett durch den Reißwolf gejagt. Dokumentationsstätte Bundesbank Bunker Cochem/Pressestelle

Die Anlage stand nach ihrer Schließung 1988 lange leer - bis sie ein Busunternehmer aus Treis-Karden kaufte und ein Museum daraus machte. Aus den beiden Häusern über der Erde wurde ein Hotel. Heute kann der ehemalige Geheimbunker den Angaben zufolge nicht mehr als Bunker genutzt werden. Das Gebäude habe keinen Generator mehr, um autark betrieben werden zu können.