In Cochem ist eine Polizistin im Gesicht und am Bein verletzt worden, als sie zusammen mit Kollegen eine Gruppe von Menschen kontrollieren wollte, die sich nicht an die Corona-Regeln hielten. Den Angaben zufolge war dabei ein Mann aus dem Hunsrück sehr aggressiv, er spuckte und trat nach den Beamten. Die Mitglieder der Gruppe hatten den Angaben zufolge am Freitagnachmittag in der Innenstadt von Cochem Alkohol getrunken, keine Masken getragen und Passanten angepöbelt.