Der Landkreis Mayen-Koblenz setzt ab sofort an seinen Schulen CO2-Ampeln ein. Nach Angaben des Kreises zeigen die Ampeln an, ob in den Klassen ausreichend gelüftet wird. Wenn die Luftqualität zu schlecht sei, würde die Ampel rot leuchten. Dann sollen in den Klassen die Fenster geöffnet werden. Insgesamt seien 650 Ampeln angeschafft worden. Die Kosten dafür würden bei rund 90.000 Euro liegen.