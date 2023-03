Schokolade in jeder Form, Farbe und Konsistenz. Beim Schokoladenfestival in Neuwied präsentieren 25 Aussteller ihre Kreationen. Hier gibt es alle Infos zur chocolART im Überblick.

Wann beginnt die chocolART in Neuwied?

Die chocolART beginnt am Freitag, 17. März, um 10 Uhr auf dem Neuwieder Luisenplatz und geht bis Sonntag. Die Öffnungszeiten des Schokoladenmarkts sind freitags und samstags von 10 bis 19 Uhr. Am Sonntag ist das Festival von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur chocolART ist kostenlos.

Anreise zur chocolART: Wie komme ich am besten hin?

Der Luisenplatz in Neuwied ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Vom Bahnhof Neuwied sind es zu Fuß etwa 15 Minuten. Mit dem Bus bietet sich ein Ausstieg an der Haltestelle Mini-ZOB/Marktstraße oder Schlossstraße an. Rund um den Luisenplatz gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Parken - unter anderem in mehreren Parkhäusern.

Rund 25 Aussteller haben beim Schokoladenfestival 2023 in Neuwied ihre Zelte aufgeschlagen. SWR

Was wird beim Schokoladenfestival Neuwied angeboten?

Die Veranstalter haben 25 Stände angekündigt - darunter exklusive Chocolatiers und Manufakturen aus unterschiedlichen Ländern. Die Aussteller beim Schokoladenfestival Neuwied bieten Schokoladen in allen möglichen Formen an: Von klassischen Kreationen zu Exotischem, als Tafel oder Gebäck, von süß bis herb, Fair Trade, meist Bio, teils vegan oder zuckerfrei. Selbst Schokolade in flüssiger Form gibt es - als Trinkschokolade, aber auch als Sekt oder Wein.

Gibt es ein Rahmenprogramm zur chocolART in Neuwied?

Die Stadt Neuwied hat ein Rahmenprogramm zur chocolART angekündigt. Unter anderem soll am Samstag eine meterlange Rekord-Schokoladentafel Neuwied entstehen. Angelehnt an Tim Burtons Verfilmung von "Charlie und die Schokoladenfabrik" präsentiert das Stadtmarketing Neuwied außerdem eine Installation aus schokoladigen Kleidern vor der Tourist-Information. Einen verkaufsoffenen Sonntag gibt es nicht.

Am Samstag soll bei der chocolART eine meterlange Schokoladentafel entstehen. Teile davon können gegen eine Spende erworben werden. Pressestelle Alexander Gonschior

Was hat es mit der Rekord-Schokotafel auf sich?

Am Samstag, 18. März, soll ab 14 Uhr unter der professionellen Leitung von Choco Moments die längste Schokoladentafel Neuwieds entstehen. Dabei hat der italienische Chocolatier nach Angaben der Stadt Hilfe von Abordnungen der amtierenden Kinderprinzenpaare aus dem Stadtgebiet. Sie sollen die meterlange Schokoladentafel verzieren. Bisher gab es dieses Highlight der chocolART nur in Tübingen, der Geburtsstadt des Schokofestes, zu sehen. Besucherinnen und Besucher können laut Stadt Neuwied ein Stück der Tafel gegen eine Spende zugunsten der Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien erwerben.

Was ist die chocolART?

Die chocolART ist ein Schokoladenfestival, das seine Ursprünge in Tübingen hat. Dort wird es seit 2006 in der Vorweihnachtszeit veranstaltet. Im Schnitt präsentieren dort rund 100 Aussteller ihre Waren. Das Schokoladenfestival in Tübingen lockt laut Veranstalter jährlich mehrere hunderttausend Menschen an. Seit 2012 gibt es auch einen Ableger in Wernigerode (Sachsen-Anhalt). Im April 2019 fand die erste chocolART in Neuwied statt. Damals hatten die Aussteller mitunter mit hohen Temperaturen zu kämpfen. Wegen der Corona-Pandemie fielen die geplanten Nachfolgeveranstaltungen aus. 2023 ist deshalb erst die zweite chocolART in Neuwied.