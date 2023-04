Centric Health übernimmt Hausarztzentrum in Bad Ems

Bundesgesundheitsminister sieht Investoren-MVZ kritisch

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht es kritisch, dass Investoren Medizinische Versorgungszentren (MVZ) gründen. In einem Interview in der "Bild am Sonntag" im Dezember 2022 sagte er, es gebe den "fatalen Trend, dass Investoren medizinische Versorgungszentren mit unterschiedlichen Fachpraxen aufkaufen, um sie anschließend mit maximalem Gewinn zu betreiben." Er kündigte einen Gesetzentwurf an, der den Einstieg dieser "Heuschrecken" in Arztpraxen unterbinden soll. Die Arztpraxen sollten denen gehören, die dort tatsächlich arbeiteten, so Lauterbach. Auf SWR-Anfrage sagte das Bundesgesundheitsministerium, dass entsprechende Regelungen in diesem Jahr "auf den Weg gebracht" werden sollen.