Horst Gies ist CDU-Landratskandidat im Kreis Ahrweiler

Der CDU-Politiker Horst Gies wird im Januar als Kandidat für die Landratswahl in Ahrweiler antreten. Das hat die Partei am Mittwochabend bei einem Kreisparteitag beschlossen. 107 von 114 wahlberechtigten CDU-Mitgliedern stimmten dabei für Gies, berichtet der CDU-Kreisverband. Er war der einzige Kandidat. Bereits jetzt führt Gies als Erster Kreisbeigeordneter die Geschäfte des Landrates, nachdem der ehemalige Amtsinhaber Jürgen Pföhler Ende Oktober vorzeitig aus dem Amt ausgeschieden war. Ende Januar soll sein Nachfolger gewählt werden. Neben Gies kandidieren zudem die parteilose Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand, und der SPD-Politiker Christoph Schmitt. Auch er will nach eigenen Angaben als parteiübergreifender Kandidat antreten.