Greensill-Pleite: Rücktritt des Verbandsgemeindebürgermeisters gefordert

Im Zusammenhang mit der Greensill-Pleite fordert der CDU-Vorsitzende im Verbandsgemeinderat Diez den Rücktritt des Verbandsgemeindebürgermeisters und der ersten Beigeordneten. Hintergrund der Rücktrittsforderung ist die Insolvenz der Bank Greensill, bei der die Verbandsgemeinde sieben Millionen Euro angelegt und verloren hat. Nach Angaben der CDU hat die erste Beigeordnete den Verlust zu verantworten, weil sie die millionenfache Geldanlage nicht hinreichend geprüft hat. Der Verbandsbürgermeister soll das geduldet haben. Verbandsgemeindebürgermeister Michael Schnatz kündigte in der Sache den Bericht des Rechnungsprüfungsausschuss heute Abend in der Ratssitzung an.