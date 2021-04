per Mail teilen

In Wahlenau im Hunsrück ist am Abend ein Carport abgebrannt. Auch eine angebaute Garage wurde beschädigt. Das Feuer konnte nach Polizeiangaben schnell von der eingesetzten Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache war den Angaben zufolge noch nicht abgekühlte Asche in einem Eimer.