Schulranzen, Klassenfahrt und vielleicht Nachhilfe: Die Schulzeit eines Kindes ist teuer. Wer sich das nicht leisten kann, braucht Hilfe. Die gibt es - viele wüssten aber nicht wo, kritisiert die Caritas in Koblenz.

In knapp einer Woche beginnt das neue Schuljahr in Rheinland-Pfalz. Für Eltern bedeutet das, dass sie spätestens jetzt die lange Liste der benötigten Schulsachen besorgen müssen - Bücher, spezielle Stifte und vielleicht neue Sportsachen. Da kommt schnell eine ordentliche Summe zusammen.

Erst kürzlich hat der Sozialverband VdK darauf hingewiesen, dass Schulmaterial immer teurer werde. So seien Schulranzen innerhalb der letzten fünf Jahre um 32 Euro teurer geworden.

Viele Betroffene nehmen Hilfen nicht in Anspruch

Nicht für jeden ist das so einfach stemmbar, sagt Jessica Herder vom Koblenzer Familienbüro der Caritas. Das Büro informiert Betroffene, welche Unterstützungsmöglichkeiten es in so einem Fall gibt. Diese seien zahlreich, würden aber oft nicht in Anspruch genommen. Entweder, weil sie den Betroffenen nicht bekannt oder die Antragsstellung zu kompliziert sei, kritisiert die Caritas.

Familien, die beispielsweise Grundsicherung oder Bürgergeld bekommen, haben in der Regel auch Anspruch auf weitere Fördermöglichkeiten für ihre Kinder. So gebe es zum Beispiel über das sogenannte Bildung- und Teilhabepaket für hilfsbedürftige Familien Unterstützung für neue Schulsachen. Derzeit liegt der Betrag bei 195 Euro im Jahr.

Amtsdeutsch und Antragsdschungel erschweren die Hilfen

Darüber hinaus gibt es auch finanzielle Unterstützung für Kita- und Schulessen, für Nachhilfe, Ausflüge, Klassenfahrten und Sportverein oder Musikschule. Jessica Herder berichtet, dass Familien oft Hilfe bräuchten, um die Anträge dafür zu stellen. Das Amtsdeutsch sei für viele ein Hindernis - und das nicht nur bei Familien mit Migrationshintergrund.

Die Leute, die zu uns kommen, haben sich gut überlegt, ob sie diesen Schritt gehen wollen.

Deshalb sollten die Infos transparenter sein, fordert sie. Auch Anträge und Bescheide müssten einfacher formuliert sein. Dann könnten auch mehr Familien erreicht werden.

Zusätzliche Hürde ist die Scham der Menschen

Im Familienbüro der Caritas in Koblenz habe sie im vergangenen Jahr 173 Beratungen für 280 Menschen durchgeführt. Die Beratung ist kostenfrei.

Jessica Herder erlebt in ihrer Arbeit, dass es den betroffenen Menschen oft viel Überwindung kostet, sich Hilfe zu holen. "Die Leute, die zu uns kommen, haben sich gut überlegt, ob sie diesen Schritt gehen wollen." Scham und Angst vor Behörden spielten eine große Rolle, wenn sie sich keine Hilfe holten.

Deswegen sei es auch wichtig, dass zum Beispiel Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen von den Hilfsangeboten wüssten, um die betroffenen Menschen sensibel darauf hinzuweisen.