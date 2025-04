"Carfriday" am Nürburgring: Polizei kontrolliert Auto- und Tuningfans

Am Karfreitag treffen sich rund um den Nürburgring wieder viele Auto- und Tuningfans zum "Carfriday". Die Polizei wird verstärkt kontrollieren.

Im Fokus steht bei den Verkehrskontrollen laut Polizei die Verkehrssicherheit der Autos. Das betreffe vor allem nicht eingetragene oder unerlaubte Veränderungen an den Fahrzeugen. Die Fahrer selbst sollen auch kontrolliert werden - auf Alkohol- und Drogenkonsum.

Spezielle Kontrollgruppe der Polizei am Nürburgring im Einsatz

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Mayen mitteilt, wird die Polizei den ganzen Tag mobile und stationäre Kontrollen durchführen. Bei den Kontrollen setzt die Polizeidirektion Mayen nach eigenen Angaben auch eine spezielle Kontrollgruppe ein. Die Beamten seien besonders darin geschult, illegale Änderungen an einem Fahrzeug zu erkennen.

"Bei Manipulationen am Auto kann die Betriebserlaubnis erlöschen", erklärt der Polizeisprecher. Auch greife ohne gültige Betriebserlaubnis der Versicherungsschutz nicht mehr. Durch solche Veränderungen könnten Fahrer schnell die Kontrolle über ihr Auto verlieren. Das führe im schlimmsten Fall zu Unfällen.

Polizei rechnet am "Carfriday" in der Eifel mit Staus

Illegale Straßenrennen spielen nach Angaben der Polizei am Nürburgring eher eine untergeordnete Rolle. Schnelles Fahren sei am "Carfriday" in der Eifel in der Regel kein großes Thema, teilte die Polizei mit. Zudem ist die Nordschleife am Karfreitag für jedermann geöffnet. Dort hätten Autofans legal die Möglichkeit, mit ihrem eignen Pkw auf einer Rennstrecke schnell zu fahren.

Ein größeres Problem ist laut Polizei aber das traditionell hohe Verkehrsaufkommen rund um die Eifelrennstrecke am Karfreitag. Es sei auch in diesem Jahr wieder mit Staus zu rechnen. Um den erwarteten Besucherandrang zu bewältigen und den Verkehrsfluss besser zu lenken, würden teilweise Kreisverkehre abgesperrt. Um Staus zu verhindern, sollen Falschparker zudem konsequent aus dem Verkehr gezogen werden.

Appell der Polizei Mayen an "Carfriday"

Die Polizei bezeichnet den Einsatz intern als "SE Karfreitag" (Sondereinsatz Karfreitag) und wird mit starken Kräften vor Ort sein. Der Einsatz sei besonders wichtig, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten, Not- und Rettungswege freizuhalten und Verstöße konsequent zu ahnden.

Die Polizei appelliert daher an alle Mitglieder der Tuning-Szene sowie an alle Verkehrsteilnehmenden, sich an die Verkehrsregeln zu halten und keine illegalen Autorennen zu organisieren oder daran teilzunehmen.