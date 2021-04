Die Betreiber von Camping-Plätzen im Norden von Rheinland-Pfalz fordern die Landesregierung in einem offenen Brief dazu auf, die Plätze wieder zu öffnen. Es gebe keinen Grund sie geschlossen zu lassen, heißt es in dem Brief. Weil die Plätze zu seien, stellten sich derzeit viele Camper einfach auf Parkplätze und hinterließen dort auch Müll. Zudem seien die wirtschaftlichen Folgen der Schließung für die Betreiber existenzbedrohend, heißt es. Sie schlagen vor, zunächst nur Camper auf die Plätze zu lassen, die selbst eine Toilette haben. So könnten zumindest die Sanitäranlagen geschlossen bleiben und Camping sei dann auch Corona-konform wieder möglich.