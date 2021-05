Sind die Campingplätze offen? Sind noch Stellplätze verfügbar? Und was können Sie trotz Corona an der Untermosel zwischen Zell und Koblenz unternehmen? Wir haben die wichtigsten Infos und Tipps für den Camping-Urlaub im Moseltal.

Camping an der Mosel: Was ist erlaubt?

Sowohl im Kreis Mayen-Koblenz, als auch im Kreis Cochem-Zell dürfen Campingplätze öffnen. Allerdings nur für Wohnmobile und Wohnwagen mit eigener sanitärer Versorgung. Denn: Alle Sanitäranlagen auf dem Campingplatz müssen geschlossen bleiben.

Anders als im letzten Jahr gibt es kein Einreise-Verbot aus Hochinzidenz-Kreisen. Wer in einem Landkreis mit Inzidenz über 100 lebt, darf also trotzdem an der Mosel campen. Jeder Campingplatz-Besucher muss sich registrieren - auch Tagesbesucher. Eine Testpflicht oder der Nachweis über eine Impfung/Genesung ist nicht erforderlich.

Gibt es noch freie Stellplätze?

In der Woche vor Pfingsten waren viele Campingplätze noch leer. Nach den Angaben praktisch aller Betreiber wird sich das ab dem Pfingst-Wochenende schlagartig ändern. Es gibt deutlich mehr Reservierungsanfragen, als freie Plätze. Kurzfristig wird es für die Pfingstwoche also schwer, noch einen freien Platz zu bekommen. Aber: Es gibt auch immer wieder Absagen, weil Besucher reserviert haben, die selbst keine sanitäre Anlage haben und jetzt nicht kommen dürfen. Eine Anfrage kann sich also trotz Überbuchung lohnen.

Alternative: Viele Weingüter bieten auf ihren Grundstücken einzelne Stellplätze an. Es gibt auch eine Reihe privater Stellplätze entlang der Untermosel. Eine Stichprobe hat gezeigt, dass es hier noch vereinzelte freie Plätze gibt. Entsprechende Angebote findet man über die Suchmaschinen im Internet.

Wie bekomme ich ein passendes Wohnmobil?

Der Boom auf Wohnmobile hält an. 2020 wurden in Rheinland-Pfalz 40 Prozent mehr Wohnmobile als noch im Jahr davor angemeldet. Und auch Anfang 2021 liegt die Zahl im Schnitt noch einmal um rund 25 Prozent höher - im Vergleich zum Vorjahr. Das schlägt sich auf den Preis und die Verfügbarkeit von Wohnmobilen und Wohnwagen nieder. Camping-Verbände raten deswegen davon ab, sich in der aktuellen Situation ein Wohnmobil zu kaufen, denn die Preise seien - auch für Gebrauchte - ungewöhnlich hoch.

Aber: Es gibt eine Reihe von Leih-Anbietern im Internet. Ein relativ neuer Trend ist dabei der Verleih von privaten Campern. Auch hier sind die Preise höher als im letzten Jahr, allerdings nicht so gravierend. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz rät allerdings, dabei unbedingt zu klären, ob der Versicherungsschutz für das Wohnmobil auch den Verleih abdeckt. Außerdem wichtig: Darauf achten, dass das Leih-Mobil über eine eigene sanitäre Anlage verfügt.

Wo kann ich wandern und schöne Fotos machen?

Die Gastgeber an der Mosel haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr auf Wanderer eingestellt. Jedes Jahr kommen neue Wanderwege und Aussichtspunkte dazu.

Neben dem Moselsteig mit seinen Seitensprüngen durch die Weinberge, gibt es an der Untermosel sieben Rundwanderwege - die Traumpfade. Sie führen zu den bekanntesten Burgen und Aussichtspunkten in der Region. Für kleinere Wanderungen bis zu zwei Stunden sind die drei Traumpfädchen empfehlenswert. Wir haben die wohl schönsten Fotomotive an der Mosel zwischen Zell und Koblenz in einer Bildergalerie zusammengestellt.

Was kann ich trotz Corona sonst an der Mosel erleben - und was nicht?

Normalerweise gehört für viele Gäste an der Untermosel neben Wandern und Wein auch die Besichtigung der Burgen zum Urlaubsprogramm. Die meisten Burgen - wie die Burg Eltz, die Burg Thurant und die Ehrenburg - haben über Pfingsten wegen Corona aber noch nicht geöffnet. Auch andere Attraktionen in der Region - wie die Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück oder der Bundesbank-Bunker im Cochemer Stadtteil Cond - sind noch geschlossen.

Im Wild- und Freizeitpark Klotten sind der Tierpark und die Spielplätze geöffnet, die Fahrgeschäfte sind geschlossen. Vor Ihrem Besuch, müssen Sie sich anmelden und Tickets reservieren. Der kleine Freizeitpark an der Mosel ist besonders für Familien mit Kindern empfehlenswert.

Wer direkt am Wasser bleiben will, kann die Mosel beim Stand-Up-Paddling, Kanufahren oder mit dem Sportboot erkunden. Zwischen Zell und Koblenz gibt es einige Verleih-Geschäfte - zum Beispiel in Ediger-Eller, Treis-Karden oder Winningen - die am Pfingstwochenende wieder öffnen. Auch die Ausflugsschiffe starten ihre Saison an Pfingsten. Am Anleger in Cochem können immer dienstags bis sonntags einstündige Panoramafahrten gebucht werden.

Die Sesselbahn in Cochem ist 360 Meter lang. Wer oben angekommen ist, hat einen schönen Ausblick über die Stadt. Von dort ist auch der Wild-und Freizeitpark in Klotten nach einer kurzen Wanderung gut zu erreichen. SWR Marion Wallendorf

Eine schöne Aussicht ganz ohne Anstrengung bekommen Sie bei einer Fahrt mit der Sesselbahn in Cochem. Vom Aussichtspunkt Pinner Kreuz haben Sie einen tollen Blick auf die Stadt und das Moseltal. Die Sesselbahn ist seit Mitte Mai wieder geöffnet.

Wer sich einen Blick von ganz oben auf die Moselregion wünscht, kann mit dem Gleitschirm über das Moseltal schweben - zum Beispiel vom Start- und Landeplatz in Burgen. Mehrere Flugschulen bieten Tandemflüge und Schnupperstunden an.