Darum lieben so viele Menschen das Campen - etwa am Laacher See

Camping boomt - ob minimalistisch im Kastenwagen oder komfortabel im Camper. Urlauber am Laacher See erzählen, was das Campen für sie mit Freiheit und Gemeinschaft zu tun hat.

Morgens um zehn Uhr ist es noch ruhig auf dem Camping-Platz Maria Laach. Die ersten Kinder laufen zwar schon draußen herum, doch die meisten Urlauber lassen es langsam angehen. Camper schlafen offenbar gerne aus. Elke Gehle und Ute Grundey aber sitzen schon beim Frühstück.

Elke Gehle und Ute Grundey campen am Laacher See. SWR

Wir sind einfach gerne minimalistisch unterwegs.

Licht, Luft und Sonne - das macht glücklich

Die beiden Freundinnen aus Marburg in Hessen gehen schon seit ein paar Jahren immer wieder gemeinsam campen. Elke mit ihrem umgebauten Kastenwagen und Ute mit ihrem kleinen Wohnanhänger, in dem ein Bett und eine Küche passen. "Wir sind einfach gerne minimalistisch unterwegs", erzählen die beiden. Das sei ein Stück Freiheit für sie - ein einfaches Leben, auf das Notwendigste reduziert.

Auch das Blässhuhn scheint die große Freiheit zu genießen am Laacher See - nur campen muss es dafür nicht. SWR

Auf dem Laacher See schwimmen ein paar Haubentaucher vorbei, die Sonne scheint warm auf die Haut. Das reiche ihnen schon, um glücklich zu sein und die freie Zeit zu genießen, sagen die beiden Freundinnen und trinken zufrieden den ersten Kaffee. Sie betonen, dass dieser Minimalismus kein Mangel ist, sondern bewusst gewählt, weil er ihnen so viel Freiheit und Einfachheit ermöglicht.

Campen boomt in Deutschland

Das dürfte wohl mit ein Grund für den Camping-Boom in Deutschland sein, von dem auch Rheinland-Pfalz profitiert: Laut einer Statistik gab es im vergangenen Jahr rund 43 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen, das waren so viele wie noch nie. Und dass, obwohl die Preise angezogen haben . Am Laacher See etwa kosten die Stellplätze rund 50 Euro pro Nacht.

"Das ist natürlich deutlich mehr als früher", sagt Tom Weber, der auf dem Campingplatz gerade einen Zwischenstopp macht und in einem Nachrichtenmagazin blättert. "Aber - ich bin ja kein Student mehr."

Campen - das ist ein Stück Freiheit

Weber geht schon seit den 1980er Jahren auf Tour. Damals noch mit einem VW Bus, heute ist er deutlich komfortabler unterwegs. In seinem Camper gibt es eine Toilette, eine Küche und ein Bett.

Ein Camper am Laacher See genießt die Idylle. SWR

Fühlt sich das nicht trotzdem nach Verzicht und Entbehrung an? "Nein", sagt Tom Weber mit Nachdruck. Bloß auf das Schwimmen müsse er verzichten. Er habe seine Badehose vergessen. Aber eigentlich sei das nicht weiter schlimm: Die Wassertemperatur im Laacher See liege ja nur bei ungefähr bei 11 oder 12 Grad.

Campen ist ein Lebensgefühl

Auch der Niederländer Wilfried Kries steht mit seinem Camper auf dem Platz in Maria Laach. Er wolle nicht in ein Hotel mit Vollpension und beheiztem Schwimmbad, sagt er. Denn Campen ist ein Lebensgefühl. "Du hast dein Haus immer dabei. Du bist ohne Plan unterwegs und kannst tun und lassen was du willst." Was ihm außerdem so gut gefällt, das sind die Menschen auf dem Platz, die er trifft. Er nennt sie "The Brotherhood of Camping".

Wenn ich den See seh', brauch ich kein Meer mehr.

Camper in Maria Laach geben sich gegenseitig Tipps

Wilfried erzählt, dass sein Nachbar auf dem Platz ihm den Tipp gegeben hat, den Lydiaturm bei Wassenach zu besteigen: Von diesem 23 Meter Turm aus habe man einen wundervollen Blick auf den Laacher See und die Eifel bis rüber zum Drachenfels bei Königswinter.

Der Laacher See Der Laacher See im Kreis Ahrweiler hat teils eine Tiefe von mehr als 50 Metern. Er ist der größte See in Rheinland-Pfalz und wird hauptsächlich von Grundwasser gespeist. Sogenannte Mofetten, also Gasbläschen, die im Wasser aufsteigen, zeigen an, dass es hier immer noch aktiven Vulkanismus gibt.

Die ganze Gegend sei voller Geschichte und Geschichten, sagt der Niederländer. Der Vulkanismus hat die Eifel geprägt, die Römer und Kelten haben hier ihre Spuren hinterlassen. Die Menschen auf dem Campingplatz kämen darüber ins Gespräch und tauschten sich aus. Und ein anderer Camper ergänzt: "Wenn ich den See seh', brauch ich kein Meer mehr."