Im Rhein-Lahn-Kreis haben am Samstag mehr als ein Dutzend Campingplatzbetreiber aus dem Norden von Rheinland-Pfalz für die sofortige Öffnung der Stell- und Zeltplätze demonstriert.

Betreiber von Camping-Plätzen haben auch die Landesregierung in einem offenen Brief aufgefordert, die Plätze wieder zu öffnen.

"Es wäre gut, wenn interessierte Camper ihrem Hobby an der frischen Luft nachgehen könnten. Besser jedenfalls als dass sich Menschen heimlich und in größerer Zahl in Wohnungen treffen", sagte Oliver Schupp, auf dessen Campingplatz in Fachbach an der Lahn sich die Demonstranten versammelt hatten.

Campingplätze sind wegen der Corona-Pandemie für Urlauber geschlossen. Lediglich Dauercamper sind in den meisten Bundesländern unter bestimmten Bedingungen zugelassen, nicht so in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben von Schupp vertreten die Demonstranten in Fachbach die Ansicht, Campingausflüge könnten mit Hilfe der Hygienevorschriften in der aktuellen Situation für Entspannung sorgen. Nicht jeder habe einen Garten.

Das Ausbleiben der Gäste sei zudem auch ein wirtschaftliches Problem, das manche Campingplatzbetreiber vor existenzielle Probleme stelle. Wie Schupp sagte, habe man bewusst den Samstag als Termin für die Demonstration gewählt. An diesem Tag demonstrierten auch Camping-Freunde in Berlin mit Wohnmobilen und Wohnwagen für eine Öffnung der Stell- und Campingplätze. Mehrere hundert Teilnehmer fuhren in einem sehr langen Wohnmobil-Korso vom Olympiastadion am westlichen Stadtrand der Hauptstadt zum Reichstagsgebäude in Mitte.

Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium verwies zuletzt auf geschlossene Ferienwohnungen und Hotels sowie auf nächtliche Ausgangsbeschränkungen: "Da wäre es nicht vermittelbar, dass Leute auf die Campingplätze dürften." Laut Gesundheitsministerium haben auch Dauercamper in Rheinland-Pfalz Pech. Nur wenn ihre Parzelle als Zweitwohnsitz angemeldet ist, dürfen sie diese für zwingend nötige Arbeiten wie Baumschnitt ausnahmsweise kurz betreten.