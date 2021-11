In Altenburg und Bad Neuenahr-Ahrweiler sollen sich Flutbetroffene bald in umgebauten Bussen treffen können. Dort sollen sie beraten werden und auch einen Kaffee trinken können. Hilfe im Flutgebiet anbieten und dabei noch geschlossene Cafés ersetzen - das ist das Konzept der Café-Busse des Vereins Hoffnungswerk aus dem Ahrtal. Von dem Verein heißt es, Besucher könnten in den Bussen Probleme besprechen - etwa wenn ihnen ein Wäscheständer fehlt oder sie Hilfe für Anträge bei Behörden brauchen. Um die Reise-Busse umzubauen, hat sich der Verein mit den Internet-Stars "The Real Life Guys" prominente Hilfe geholt. Sie sind eine Gruppe von Männern, die verschiedenste Dinge um- und ausbauen und darüber Videos machen. Wann die Busse tatsächlich an den Start gehen, ist noch nicht klar.