Warnung vor Glassplittern in Croissants

In Caan in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach wurden auf einer beliebten Hundewiese präparierte Tierköder gefunden. Dabei handelt es sich nach Angaben von Ortsbürgermeister Roland Caan um Croissants, in die Glassplittern gesteckt worden waren.

Hunde und Katzen aber auch andere wild lebende Tiere hätten sich erheblich verletzen können, wenn sie diese Köder gefressen hätten. Die präparierten Croissants wurden auf der sogenannten „Kirmeswiese“ neben dem Caaner Bauhof gefunden. Ortbürgermeister Roland bittet um Hinweise.