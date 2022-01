Kreis Mayen-Koblenz: Sicherheit im Busverkehr soll überprüft werden

Die Fraktionsvorsitzenden des Kreistags Mayen-Koblenz sind am Montag zu einer Sondersitzung wegen des Bus-Chaos im Landkreis zusammengekommen. Jetzt sei der Landesbetrieb Mobilität (LBM) gefragt.

Bei der Sitzung ging es nach Angaben des Kreises vor allem um die Sicherheit im Schulbusverkehr. Dort dürfe es null Toleranz geben, heißt es nach dem Treffen. Nun sei der Landesbetrieb Mobilität (LBM) gefragt, der für die Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr zuständig ist.

Gemeldete Sicherheitsmängel sollen überprüft werden

Nach Auskunft einer Sprecherin will der LBM bis Mitte der Woche die gemeldeten Vorfälle prüfen. Sollte der LBM dabei zu dem Schluss kommen, dass die Sicherheit der Schüler gefährdet sei, kann er dem Verkehrsunternehmen Transdev verbieten, weiter zu fahren.

Der Kreis Mayen-Koblenz stelle derzeit Vertragsstrafen für ausgefallene Busfahrten zusammen. Mittlerweile sei eine Summe von rund 100.000 Euro zusammengekommen. Am Montag wurden 13 ausgefallene Fahrten gemeldet. Bei insgesamt 2.000 im Kreis Mayen-Koblenz sei das nicht viel, sagt ein Sprecher der Kreisverwaltung.

Bereits im vergangenen Monat hatte der Kreis Transdev wegen Nichterbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen abgemahnt. Die Situation der Ausfälle habe sich seit Dezember wesentlich verbessert. Allerdings gibt es nach Angaben des Kreises immer noch Probleme was das Thema Sicherheit angeht.

Neben Ausfällen komme es auch zu gefährlicheren Situationen

Seit Dezember herrscht das Bus-Chaos bereits im gesamten Kreisgebiet. Der Hintergrund: die Fahrplanumstellung und auch der damit verbundene Wechsel der Betreibergesellschaft. Seit dem 12. Dezember ist die Busgesellschaft Transdev dafür zuständig, dass die Schulbusse durch Kruft, Mendig und die weiteren Ortschaften im Kreis rollen.

Seitdem sei es auch immer wieder zu gefährlicheren Situationen gekommen. Eine Mutter aus Kruft erzählte, dass ihre Tochter bereits dreimal in einer Bustür eingeklemmt worden sei, seit Transdev zuständig ist. "Das hat sie traumatisiert, sie hat sehr viel Angst jetzt mit dem Bus zu fahren. Was bedeutet, dass ich oft fahren muss und es kann auch nicht die Lösung sein, dass ich als Mama jeden Morgen parat stehen muss oder Angst haben muss, ob und wie meine Tochter mit dem Bus mitkommt", sagt die Mutter aus Kruft.

Eine zweite Mutter erzählt, dass ihre Tochter ihr schon panisch Fotos oder Videos aus dem Bus geschickt hat, weil sie nicht wusste, wo sie gerade war. Der Bus sei nicht auf der regulären Strecke unterwegs gewesen, sagt die Mutter. "Unsere Nerven liegen blank."

Polizei Mayen verzeichnet mehr Unfälle an denen Busse beteiligt sind

Diese Erfahrungen decken sich auch mit den Zahlen der Polizei. Die Mayener Polizei verzeichnet nach eigenen Angaben seit Dezember einen deutlichen Anstieg von Verkehrsunfällen im Kreis, an denen Busse beteiligt sind. Bisher ist es nach Auskunft eines Polizeisprechers bei leichteren Unfällen geblieben.

Weil die Fahrer sich in der Gegend nicht auskennen, würde es immer wieder beim Rangieren zu Unfällen kommen. Mauern, Seitenspiegel, Verkehrsschilder und Leitpfosten seien so beschädigt worden. Es seien bereits mehrere Unfallfluchten aufgenommen und ein Führerschein eingezogen worden. Der habe dem Fahrer eines Schulbusses gehört, der am Montag in Ochtendung voll besetzt in ein Wartehäuschen gefahren sein soll. Dabei wurde es teilweise aus seiner Verankerung gerissen.

Das Wartehäuschen in Ochtendung soll ein Bus beschädigt haben. Andreas Lung

Ochtendung: Anwohner beschweren sich über Busverkehr

In Ochtendung haben sich zuletzt Anwohner über Ruhestörungen und gefährliche Situationen durch Busse auf der Hauptstraße beschwert. Das bestätigte Ortsbürgermeister Lothar Kalter (SPD) dem SWR. Die Busfahrer würden auf der neu gebauten Asphaltfläche umständlich und in mehreren Zügen wenden, teils die Straße blockieren oder über längere Zeit mit laufendem Motor warten.

Nach Angaben des Bürgermeisters haben die Fahrer offenbar nicht die richtigen Anweisungen erhalten, wie sie auf der Fläche in einem Zug wenden können. Er habe sich bereits schriftlich an die Kreisverwaltung und die Ordnungsbehörde gewandt. Die Verantwortung liegt laut Kalter aber allein bei dem Verkehrsunternehmer, der seine Fahrer richtig schulen müsse.