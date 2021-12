Nach Fahrplanwechsel: Große Probleme mit Schulbussen

Nach dem Fahrplanwechsel im Kreis Mayen-Koblenz gibt es nach Angaben des Landkreises massive Probleme im Schülerverkehr. Betroffen seien mehr als 70 Buslinien - vor allem in der Eifel. Die Linien werden von Bussen der Verkehrsbetriebe Mittelrhein befahren, die zur Unternehmensgruppe Transdev gehören. Der Betrieb war vor Kurzem neu für den ÖPNV im Kreis Mayen-Koblenz engagiert worden. Zum Fahrplanwechsel am Montag seien krankheitsbedingt fast 40 Buslinien ausgefallen, teilte das Unternehmen mit. Zudem habe es technische Probleme an Bussen gegeben. Der Landkreis und betroffene Eltern sprechen von weitaus größeren Problemen. So hätten viele der Busfahrer keine Deutsch- und Ortskenntnisse. Der Landkreis sieht massive Vertragsverletzungen und fordert das Unternehmen auf, die Probleme bis morgen (15. Dezember) zu beheben.